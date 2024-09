MaaS360 a une très bonne réputation en matière de sécurité. De plus, cette solution offre différentes options à nos utilisateurs et renforce la stabilité du système. Mohamed ElNahas Responsable de la sécurité informatique Attijariwafa Bank J'aime la convivialité de l'interface utilisateur, je peux parcourir le portail et passer d'un système à l'autre rapidement et facilement. J'apprécie également qu'il soit possible d'utiliser et de personnaliser facilement des règles par défaut pour accélérer l'installation et la configuration. Avis recueillis et hébergés sur G2.com