Nous utilisons IBM Security MaaS360 dans notre organisation quand nous voulons centraliser le suivi de toutes les unités de notre organisation et rendre la communication plus efficace et plus rapide selon les besoins du moment. Syed Aleem Analyste Kroger MaaS360 est très facile à utiliser. Nous utilisons MaaS360 dans toute notre organisation. Nous nous en servons pour surveiller les actifs, envoyer des applications, restreindre l'utilisation d'applications non autorisées, etc. Curt Sminkey Ingénieur support réseau Clarks