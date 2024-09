Dès le départ, IBM BigFix a considérablement rationalisé nos processus de déploiement de correctifs... accru la fiabilité de nos données d'utilisation des logiciels et amélioré de manière significative nos processus de gestion du cycle de vie et de l'alimentation. Dan Corcoran Directeur de la technologie client US Foods La raison pour laquelle nous apprécions le partenariat entre IBM et son partenaire Miria est qu'ils nous ont présenté un produit de qualité. Lorsque nous l'avons découvert, nous nous sommes dit que c'était la Rolls des systèmes et des capacités que nous avions vus jusque-là. John Insley Directeur de la comptabilité d’entreprise Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) Nos clients sont satisfaits. Ils n'ont pas besoin de modifier leurs formats de données et nous pouvons rapidement et facilement intégrer la technologie à leurs systèmes afin de répondre à leurs besoins. Olly Cruickshank Directeur de la gestion et du développement des produits DHL International GmbH