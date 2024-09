La facilité de déploiement et d'utilisation de MySQL en fait un choix populaire parmi les environnements d'application Web. Lorsque MySQL est détecté dans n'importe quel environnement d'application, l'agent Instana déploie automatiquement un détecteur MySQL Monitoring dans chaque instance afin d'immédiatement collecter des indicateurs de performance et de configuration. Partie intégrante de l'application et de la solution de contrôle de l'infrastructure, MySQL Monitoring d'Instana détermine la qualité de fonctionnement de chaque instance MySQL par rapport au reste de la pile, y compris les requêtes de l'application transmises à MySQL. Le détecteur MySQL Monitoring d'Instana détecte également les modifications de configuration et les enregistre en tant qu'événement dans l'historique de contrôle d'Instana. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lors de la réplication de données MySQL en mode maître-esclave, puisqu'elle permet de recevoir des notifications. En revanche, un contrôle MySQL approprié doit inclure les bons identifiants pour permettre l'accès à tous les indicateurs nécessaires. Consultez la documentation dédiée à la configuration de l'agent Instana MySQL pour en savoir plus.



Parmi les principales mesures automatiquement incluses dans MySQL Monitoring d'Instana, on retrouve :



Type de requête

Requêtes lentes

Requêtes latentes

Statistiques de schéma

Consultez la documentation dédiée au détecteur MySQL d'Instana pour en obtenir une liste complète.