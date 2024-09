Pour effectuer des tests en continu, les données de test adaptées doivent être disponibles au moment opportun : correspondant exactement aux exigences des scénarios de test. IBM InfoSphere OptiSphere Test Data Orchestrator utilise des attributs déterminants, des valeurs déterminantes et des règles de filtrage faciles à définir pour calculer une matrice complète de couverture des données de test avec la section transversale exacte des valeurs de données requises pour les tests. Il extrait automatiquement les données correspondantes à partir de copies finales anonymisées ou génère des données de manière synthétique si elles n’existent pas. De plus, il s’intègre facilement à d’autres solutions de votre kit d’outils DevOps pour générer des tests automatisés et actualiser les données de test à la demande.