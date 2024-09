IBM InfoSphere Optim Archive est une solution évolutive qui peut aider votre organisation à gérer et à prendre en charge les stratégies d’archivage de bases de données. Elle peut également vous aider à contrôler les volumes de données croissants et les coûts de stockage associés, tout en améliorant les performances des applications et en minimisant les risques associés à la conservation et à la conformité des données. Qu’elle soit appliquée à des applications packagées ou personnalisées, ou à des environnements d’entrepôt de données, InfoSphere Optim Archive offre des avantages à la fois aux services informatiques et aux divisions en vous aidant à archiver et gérer intelligemment les données historiques tout au long de leur cycle de vie.