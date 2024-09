La gouvernance des données est une priorité dans les organisations. Avec plus de 30 classifications de données prédéfinies et 40 règles de confidentialité des données prédéfinies, Optim offre un moyen standard d’encadrer le processus de gestion des données de test et de vérifier que les politiques et les normes sont respectées tout au long du cycle de vie. L’intégration avec Governance Catalog permet aux utilisateurs de glisser-déposer la classification et la règle dans le mappage de colonnes afin d’attribuer automatiquement une routine exécutable de masquage des données.