Un ensemble de base d'interfaces utilisateur est fourni sous la forme d'API prenant en charge différents langages de programmation et applications et utilitaires prêts à l'emploi. GDDM Presentation Graphics Facility (GDDM-PGF) fournit un ensemble de routines API de graphiques de présentation pour fournir des API de base alternatives plus simples pour dessiner des graphiques. Les programmeurs d'applications peuvent appeler les sous-routines pour permettre aux graphiques, aux images et au texte alphanumérique d'être saisis et générés par les programmes d'application et les utilitaires GDDM.