Le compilateur prend désormais en charge les applications 64 bits avec l'option LP(64). Cela signifie que toutes les limitations de stockage des applications 32 bits sont levées. Votre application peut désormais acquérir et manipuler plus de 2 Go de stockage total, et les structures et tableaux individuels peuvent désormais avoir une taille supérieure à 2 Go. En outre, vous pouvez exploiter la suppression de ces limites de données tout en utilisant toutes les déclarations et fonctions PL/I comme dans vos applications 32 bits existantes.