IBM Compiler and Library for REXX on IBM® Z est un compilateur de langage et une bibliothèque d’exécution de haut niveau qui facilitent le développement et l’exécution de vos scripts REXX ainsi que le développement et l’exécution d’applications IBM Z. Le compilateur traduit les programmes source REXX en programmes compilés. Il exploite la bibliothèque d’exécution qui héberge des routines sollicitées par les programmes compilés. Grâce à son approche simplifiée du développement, IBM Compiler and Library for REXX on IBM Z peut améliorer votre productivité, simplifier la gestion de vos systèmes et améliorer les performances de vos applications.