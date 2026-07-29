IBM DataPower Interact Gateway

Associez AI Gateway à Interact Gateway pour bénéficier d’une visibilité en temps réel sur les interactions entre l’IA et les API grâce à une analytique intégrée. Comprenez les modèles d’utilisation, suivez les comportements et optimisez les performances grâce à la limitation de débit basée sur les tokens, à la mise en cache des réponses et aux politiques de trafic. Vous pouvez ainsi éviter les dépassements de coûts imprévus à mesure que l’IA évolue.