Sécurisez, gérez et surveillez les interactions avec l’IA sans avoir à refondre votre architecture
Maîtrisez les interactions avec l’IA
L’IA est déployée en production à un rythme que les contrôles d’entreprise ont du mal à suivre. IBM® DataPower Interact Gateway vous permet de reprendre le contrôle des interactions avec l’IA en régissant la manière dont les agents, les modèles et les outils interagissent avec les API et les systèmes d’entreprise lors de l’exécution.
Modérez et gouvernez la couche d’interaction avec l’IA
Étendez votre API existante et votre plan de contrôle des intégrations afin de gérer, sécuriser et surveiller de façon fluide les interactions d’IA entre les outils, les agents et les différents fournisseurs de modèles, sans ajouter de piles d’IA parallèles et en réutilisant ce en quoi vous avez déjà confiance.
Convertissez les API, événements et intégrations existants en outils adaptés à l’IA, grâce auxquels les agents peuvent découvrir et invoquer en toute sécurité les capacités de l’entreprise à l’aide d’interactions A2A évolutives et des outils MCP Composers et Enhancer. Réutilisez les API tierces, notamment Kong et Apigee, sans avoir à reconstruire de services ni à créer de nouveaux points de terminaison.
S’appuyant sur le cadre DataPower Nano Gateway, Interact Gateway permet de modérer et de gouverner le trafic LLM et MCP en temps réel sans recourir à des passerelles centralisées. DataPower Nano Gateway offre une architecture ultra-légère et native Kubernetes qui garantit un débit élevé et une faible latence.
Associez AI Gateway à Interact Gateway pour bénéficier d’une visibilité en temps réel sur les interactions entre l’IA et les API grâce à une analytique intégrée. Comprenez les modèles d’utilisation, suivez les comportements et optimisez les performances grâce à la limitation de débit basée sur les tokens, à la mise en cache des réponses et aux politiques de trafic. Vous pouvez ainsi éviter les dépassements de coûts imprévus à mesure que l’IA évolue.
Intégrez les outils adaptés à l’IA dans une marketplace lisible par l’utilisateur et un catalogue consultable afin que les équipes puissent découvrir, gérer et contrôler les actifs sur Interact Gateway et dans d’autres environnements à partir d’un seul et même endroit.
Étendez la gouvernance des API aux interactions d’IA
Connectez les agents, les modèles et les outils aux API et aux systèmes d’entreprise via une plateforme unique et gouvernée. Intégrez plus rapidement l’IA dans les workflows métier réels, grâce à un contrôle cohérent de l’exécution, une meilleure visibilité sur l’utilisation et le comportement, et une réduction des efforts d’intégration personnalisés.
Transformez les API, les événements et les workflows en outils adaptés à l’IA que les agents peuvent découvrir et invoquer en toute sécurité. Étendez les plans de contrôle existants des API et des intégrations pour gouverner, sécuriser et surveiller les interactions d’IA depuis un seul et même endroit. Réutilisez ce en quoi vous avez déjà confiance au lieu de créer de nouveaux points de terminaison.
Tarification flexible basée sur la consommation
Une tarification basée sur l’utilisation pour aligner les coûts sur la consommation. Des remises sur volume sont disponibles à mesure que la consommation augmente.
Optez pour une offre logicielle dédiée afin de gérer les interactions d’IA de votre entreprise dans l’ensemble de votre environnement. La tarification à la consommation s’adapte au volume des interactions d’IA. Idéale pour un développement flexible et un contrôle à l’échelle de l’entreprise.
Disponible sous forme de module complémentaire pour une configuration existante d’IBM webMethods Hybrid Integration SaaS. Conçu pour les scénarios d’intégration hybride basés sur l’IA.
Disponible sous forme de module complémentaire pour les offres API Connect SaaS. Idéal pour les clients qui souhaitent étendre la gouvernance des API aux interactions d’IA.