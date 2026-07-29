IBM DataPower Interact Gateway

Sécurisez, gérez et surveillez les interactions avec l’IA sans avoir à refondre votre architecture

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NPI DataPower Interact Gateway

Présentation

Maîtrisez les interactions avec l’IA

L’IA est déployée en production à un rythme que les contrôles d’entreprise ont du mal à suivre. IBM® DataPower Interact Gateway vous permet de reprendre le contrôle des interactions avec l’IA en régissant la manière dont les agents, les modèles et les outils interagissent avec les API et les systèmes d’entreprise lors de l’exécution.
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Panorama d’une ville moderne de nuit avec des traînées lumineuses créées par la circulation
Regardez la démonstration d’IBM DataPower Interact Gateway
Découvrez comment les interactions avec l’IA sont gouvernées et exécutées en temps réel dans toute votre entreprise.
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Gérer les interactions avec l’IA là où elle rencontre l’entreprise
Gouvernez, sécurisez et observez les interactions de l’IA entre agents, modèles et outils.
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Guide du marché Gartner 2025 sur les passerelles d’IA
Découvrez comment IBM façonne l’avenir grâce aux passerelles d’IA et pourquoi cela est essentiel
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Illustration de deux icônes de profil sur un écran d’ordinateur
Vous faites passer l’IA du pilote à la production ?
Regardez ce webinaire à la demande pour découvrir pourquoi et comment une approche d’intégration unifiée vous aide à faire évoluer l’IA avec une meilleure visibilité, un meilleur contrôle et une plus grande fiabilité.

Fonctionnalités

Modérez et gouvernez la couche d’interaction avec l’IA

Étendez votre API existante et votre plan de contrôle des intégrations afin de gérer, sécuriser et surveiller de façon fluide les interactions d’IA entre les outils, les agents et les différents fournisseurs de modèles, sans ajouter de piles d’IA parallèles et en réutilisant ce en quoi vous avez déjà confiance.

Étendez votre API existante et votre plan de contrôle des intégrations afin de gérer, sécuriser et surveiller de façon fluide les interactions d’IA entre les outils, les agents et les différents fournisseurs de modèles
Étendez votre API existante et votre plan de contrôle des intégrations afin de gérer, sécuriser et surveiller de façon fluide les interactions d’IA entre les outils, les agents et les différents fournisseurs de modèles

Convertissez les API, événements et intégrations existants en outils adaptés à l’IA, grâce auxquels les agents peuvent découvrir et invoquer en toute sécurité les capacités de l’entreprise à l’aide d’interactions A2A évolutives et des outils MCP Composers et Enhancer. Réutilisez les API tierces, notamment Kong et Apigee, sans avoir à reconstruire de services ni à créer de nouveaux points de terminaison.

Convertissez les API et intégrations existantes en outils adaptés à l’IA, facilement détectables et utilisables par les agents grâce au MCP Enhancer d’IBM DataPower Interact Gateway
Convertissez les API et intégrations existantes en outils adaptés à l’IA, facilement détectables et utilisables par les agents grâce au MCP Enhancer d’IBM DataPower Interact Gateway

S’appuyant sur le cadre DataPower Nano Gateway, Interact Gateway permet de modérer et de gouverner le trafic LLM et MCP en temps réel sans recourir à des passerelles centralisées. DataPower Nano Gateway offre une architecture ultra-légère et native Kubernetes qui garantit un débit élevé et une faible latence.

Modérez et gouvernez le trafic LLM et MCP en temps réel
Modérez et gouvernez le trafic LLM et MCP en temps réel

Associez AI Gateway à Interact Gateway pour bénéficier d’une visibilité en temps réel sur les interactions entre l’IA et les API grâce à une analytique intégrée. Comprenez les modèles d’utilisation, suivez les comportements et optimisez les performances grâce à la limitation de débit basée sur les tokens, à la mise en cache des réponses et aux politiques de trafic. Vous pouvez ainsi éviter les dépassements de coûts imprévus à mesure que l’IA évolue.

Visibilité de bout en bout sur l’utilisation de l’IA via MCP
Visibilité de bout en bout sur l’utilisation de l’IA via MCP

Intégrez les outils adaptés à l’IA dans une marketplace lisible par l’utilisateur et un catalogue consultable afin que les équipes puissent découvrir, gérer et contrôler les actifs sur Interact Gateway et dans d’autres environnements à partir d’un seul et même endroit.

Outils facilement identifiables, adaptés à l’IA et gérés dans tous les environnements
Outils adaptés à l’IA, identifiables et gérés dans tous les environnements

Cas d’usage

Étendez la gouvernance des API aux interactions d’IA

Connectez votre centre d’excellence en IA

Connectez les agents, les modèles et les outils aux API et aux systèmes d’entreprise via une plateforme unique et gouvernée. Intégrez plus rapidement l’IA dans les workflows métier réels, grâce à un contrôle cohérent de l’exécution, une meilleure visibilité sur l’utilisation et le comportement, et une réduction des efforts d’intégration personnalisés.
Concevez à partir des intégrations et API existantes

Transformez les API, les événements et les workflows en outils adaptés à l’IA que les agents peuvent découvrir et invoquer en toute sécurité. Étendez les plans de contrôle existants des API et des intégrations pour gouverner, sécuriser et surveiller les interactions d’IA depuis un seul et même endroit. Réutilisez ce en quoi vous avez déjà confiance au lieu de créer de nouveaux points de terminaison.

Tarification

Tarification flexible basée sur la consommation

Une tarification basée sur l’utilisation pour aligner les coûts sur la consommation. Des remises sur volume sont disponibles à mesure que la consommation augmente.
Logiciel autonome

Optez pour une offre logicielle dédiée afin de gérer les interactions d’IA de votre entreprise dans l’ensemble de votre environnement. La tarification à la consommation s’adapte au volume des interactions d’IA. Idéale pour un développement flexible et un contrôle à l’échelle de l’entreprise.

 Module complémentaire IBM webMethods Hybrid Integration SaaS

Disponible sous forme de module complémentaire pour une configuration existante d’IBM webMethods Hybrid Integration SaaS. Conçu pour les scénarios d’intégration hybride basés sur l’IA.

 Acheter Module complémentaire API Connect SaaS

Disponible sous forme de module complémentaire pour les offres API Connect SaaS. Idéal pour les clients qui souhaitent étendre la gouvernance des API aux interactions d’IA.

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Passez à l’étape suivante

Prenez le contrôle des interactions d’IA au sein de votre entreprise.

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