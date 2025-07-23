Découvrir les options de tarification d’IBM webMethods Hybrid Integration
Inclut des crédits flexibles qui peuvent être appliqués à n’importe laquelle de vos capacités d’intégration telles que les appels API, les flux d’intégration d’applications, les intégrations B2B, les transferts de fichiers gérés et les événements.
La tarification basée sur la consommation aligne le coût sur l’utilisation réelle
IBM webMethods Hybrid Integrati n repose sur un plan de contrôle hybride qui consolide des environnements d’exécution d’intégration disparates au sein d’une plateforme unique, offrant ainsi :
Contrôle de bout en bout pour une visibilité totale sur l’ensemble des workflows d’intégration.
Une gestion des API fédérée pour unifier la gouvernance des API dans tous les environnements hybrides.
Gestion intégrée de l’exécution pour un déploiement simplifié sur site, dans le cloud ou en périphérie.
Intégration d’agents d’IA pour incorporer l’automatisation intelligente dans les workflows.
IBM offre un vaste éventail de capacités d’intégration qui s’intègrent parfaitement au plan de contrôle hybride. (voir le tableau ci-dessous)
Plan de contrôle hybride
Les environnements d’exécution enregistrés en mode SaaS sont inclus sans coût supplémentaire.
Nombre d’environnements d’exécution distants enregistrés
S/O
API Management
Appels d’API
Intégration d’applications
Transactions d’intégration
—
Gestion des terminaux d’événements
Appels d’API
Traitement d'événement
Cœurs de processus virtuels
—
Flux d’événements
Cœurs de processus virtuels
—
Intégration B2B de webMethods
Documents B2B
Réseau VAN IBM Sterling
Volume de données par mois
—
Transfert de fichiers géré par webMethods
Fichiers déplacés
Dotez votre entreprise d’une intégration dynamique et évolutive avec IBM webMethods Hybrid Integration, une intégration alimentée par l’IA et pilotée par API pour répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise.