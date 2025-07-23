Tarification

Découvrir les options de tarification d’IBM webMethods Hybrid Integration

IBM® webMethods Hybrid Integration

Les prix pour le niveau Standard commencent à 2 500 USD par mois.

Inclut des crédits flexibles qui peuvent être appliqués à n’importe laquelle de vos capacités d’intégration telles que les appels API, les flux d’intégration d’applications, les intégrations B2B, les transferts de fichiers gérés et les événements.

La tarification basée sur la consommation aligne le coût sur l’utilisation réelle
  • Flexibilité des licences
  • Tarification basée sur la consommation
  • Accès à toutes les capacités d’intégration
  • Tarification alignée sur l’utilisation réelle

Le plan de contrôle hybride : une base d’intégration unifiée​

IBM webMethods Hybrid Integrati n repose sur un plan de contrôle hybride qui consolide des environnements d’exécution d’intégration disparates au sein d’une plateforme unique, offrant ainsi :​

  • Contrôle de bout en bout pour une visibilité totale sur l’ensemble des workflows d’intégration.​

  • Une gestion des API fédérée pour unifier la gouvernance des API dans tous les environnements hybrides.​

  • Gestion intégrée de l’exécution pour un déploiement simplifié sur site, dans le cloud ou en périphérie.​

  • Intégration d’agents d’IA pour incorporer l’automatisation intelligente dans les workflows.​

IBM offre un vaste éventail de capacités d’intégration qui s’intègrent parfaitement au plan de contrôle hybride.  (voir le tableau ci-dessous)
    Capacités de la plateforme Indicateur d’utilisation SaaS Logiciels

     Plan de contrôle hybride 

    •  Monitoring E2E​
    •  Gestion fédérée des API​
    •  Environnement d’exécution d’intégration​
    •  Analytique d’usage

    Les environnements d’exécution enregistrés en mode SaaS sont inclus sans coût supplémentaire.​

    Nombre d’environnements d’exécution distants enregistrés

    S/O

    API Management

    Appels d’API 

    Intégration d’applications​

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    Transactions d’intégration 

    Gestion des terminaux d’événements 

    Appels d’API 

    Traitement d'événement

    Cœurs de processus virtuels 

    Flux d’événements 

    Cœurs de processus virtuels 

    Intégration B2B de webMethods 

    Documents B2B 

    Réseau VAN IBM Sterling 

    Volume de données par mois 

    Transfert de fichiers géré par webMethods 

    Fichiers déplacés 

    * Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité de l’offre de produit dans le pays concerné.
    Dotez votre entreprise d’une intégration dynamique et évolutive avec IBM webMethods Hybrid Integration, une intégration alimentée par l’IA et pilotée par API pour répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise.

