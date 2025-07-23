Tarification

IBM webMethods Hybrid Integrati n repose sur un plan de contrôle hybride qui consolide des environnements d’exécution d’intégration disparates au sein d’une plateforme unique, offrant ainsi :​

Contrôle de bout en bout pour une visibilité totale sur l’ensemble des workflows d’intégration.​

Une gestion des API fédérée pour unifier la gouvernance des API dans tous les environnements hybrides.​

Gestion intégrée de l’exécution pour un déploiement simplifié sur site, dans le cloud ou en périphérie.​

Intégration d’agents d’IA pour incorporer l’automatisation intelligente dans les workflows.​

IBM offre un vaste éventail de capacités d’intégration qui s’intègrent parfaitement au plan de contrôle hybride. (voir le tableau ci-dessous)