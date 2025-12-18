Accélérez les API grâce à une passerelle native de Kubernetes ultralégère avec un débit augmenté de 50 %1, 2 et une sécurité Zero Trust.
DataPower Nano Gateway est une passerelle de nouvelle génération conçue pour les workloads modernes natives de Kubernetes. Intégrée au plus près des applications métier, elle donne aux développeurs un contrôle direct sur le trafic API, la sécurité et les politiques dans n’importe quel environnement de déploiement, de sorte qu’ils gagnent en agilité sans dépendre d’équipes de passerelle centralisées.
Déployez des passerelles sécurisées avec un démarrage en moins d’une seconde grâce aux pipelines GitOps, et aidez ainsi les développeurs à passer plus rapidement de la construction à la production sans goulots d’étranglement centralisés.
Exécutez des passerelles à proximité des applications métier avec une latence réduite et permettez ainsi une mise à l’échelle fine et un temps de réponse plus rapide dans des environnements hybrides, multi-cloud et sur site.
Intégrez une protection zero-trust et une application cohérente des politiques à chaque microservice grâce à OpenTelemetry et à la configuration déclarative intégrés.
Éliminez la dépendance à l’égard des passerelles lourdes et centralisées grâce à une exécution ultralégère, cloud native, qui réduit l’encombrement et simplifie la mise à l’échelle avec l’infrastructure-en-tant-que-code.
Commencez modestement avec 10 millicœurs de CPU pour les environnements légers. Passez à 300 millicœurs pour obtenir de bonnes performances sans infrastructure lourde.
Démarrage en moins d’une seconde avec moins de 20 Mo de RAM. Idéal pour les déploiements conteneurisés, cloud natifs et edge.
Traite jusqu’à 50 % de transactions en plus par seconde que les passerelles connues et accélère ainsi la performance à l’échelle.
Démarrage en moins d’une seconde avec une passerelle native de Kubernetes compacte qui s’intègre au plus près des applications métier, ce qui minimise le temps d’exécution, la latence du réseau et l’encombrement de l’infrastructure.
Définissez les politiques API à l’aide de configurations déclaratives basées sur YAML et permettez ainsi aux développeurs de sécuriser, de valider et de gérer le trafic plus rapidement et de manière cohérente dans les environnements hybrides et cloud.
Apportez une protection de sécurité Zero Trust dans chaque application avec sa propre passerelle isolée et garantissez ainsi une réponse plus rapide, un contrôle du trafic plus sûr et l’élimination des nuisances de voisinage informatique.
Les déclarations relatives aux projets, à l’orientation et aux intentions d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis, à la seule discrétion d’IBM. Les informations concernant de futurs produits potentiels ont pour but d’indiquer l’orientation générale de nos produits et ne doivent pas motiver une décision d’achat. Les informations mentionnées concernant de futurs produits potentiels ne constituent pas un engagement, une promesse ou une obligation légale de fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Les informations relatives à de potentiels futurs produits ne peuvent être intégrées dans aucun contrat. Le développement, le lancement et le calendrier de toute caractéristique ou fonctionnalité future décrite pour nos produits restent à notre seule discrétion.
¹ Test de référence internes IBM – Décembre 2025. Configuration minimale requise : 10 millicœurs de CPU (1 % d’un cœur de CPU) et 20 Mo de RAM. Pour un déploiement standard de niveau production, 300 millicœurs de CPU et 600 Mo de RAM sont recommandés.
² 50 % plus de transactions par seconde (TPS) que les grandes passerelles concurrentes.