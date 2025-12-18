DataPower Nano Gateway est une passerelle de nouvelle génération conçue pour les workloads modernes natives de Kubernetes. Intégrée au plus près des applications métier, elle donne aux développeurs un contrôle direct sur le trafic API, la sécurité et les politiques dans n’importe quel environnement de déploiement, de sorte qu’ils gagnent en agilité sans dépendre d’équipes de passerelle centralisées.