Présentation d’IBM DataPower Interact Gateway : gérer les interactions entre l’IA et l’entreprise

Les entreprises ont passé des années à mettre en place des bases d’intégration fiables. Les API sont gérées. Les workflows sont orchestrés. Les politiques sont appliquées. La discipline d’intégration qui a pris des années à établir est réelle, testée et opérationnelle à l’échelle. Au moment où l’IA accède à une étape de production, le défi ne consiste pas seulement à gouverner l’IA, mais à lui permettre d’avoir une parfaite compréhension de l’entreprise en temps réel. Cette compréhension provient d’interactions sécurisées et gouvernées entre les API, les applications, les données et les workflows, qui permettent aux agents et aux modèles d’agir en toute sécurité au sein des systèmes de l’entreprise plutôt que de fonctionner de manière isolée.

Et pourtant, l’IA se présente d’une manière qui outrepasse tout cela. Les agents d’IA interagissent avec les systèmes de l’entreprise, les modèles accèdent aux données en dehors des limites de sécurité et de conformité établies. Les outils invoquent les workflows de l’entreprise sans appliquer les politiques. Chacune de ces interactions se produit en dehors des structures de gouvernance sur lesquelles s’appuient les entreprises ; elles créent des politiques fragmentées, une visibilité limitée et des coûts basés sur l’utilisation qui grimpent en flèche sans avertissement. Il en résulte un angle mort de plus en plus important, précisément là où l’IA rencontre l’entreprise : la couche d’interaction.

Il ne s’agit pas d’un problème de modèle ou de données, mais d’un problème d’interaction. Il faut une solution conçue spécifiquement pour cette couche, et non un ensemble de silos de gouvernance, chacun couvrant une partie du tableau. Selon l’Institute for Business Value d’IBM, 65 % des entreprises pensent que l’IA échouera sans une meilleure intégration. La fenêtre permettant de prendre le contrôle se rétrécit. Forrester prévoit que le marché des logiciels de gouvernance de l’IA connaîtra une croissance d’environ 30 % de TCAC d’ici 2030, atteignant environ 15,8 milliards de dollars de dépenses.

À mesure que l’adoption de l’IA s’accélère, les entreprises qui n’ont pas une approche cohérente pour régir les interactions avec l’IA risquent d’accumuler une dette de gouvernance à chaque déploiement non géré.