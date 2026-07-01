Présentation d’IBM DataPower Interact Gateway : gérer les interactions entre l’IA et l’entreprise

Gouvernez, sécurisez et observez les interactions de l’IA entre agents, modèles et outils.
À mesure que les entreprises développent l’IA, le succès ne repose pas uniquement sur l’accès aux modèles ; il nécessite un contexte d’entreprise fiable, des interactions gouvernées et une connectivité sécurisée entre les API, les applications et les données.
En s’appuyant sur le portefeuille d’intégration IBM sur lequel les clients comptent déjà pour se connecter et gouverner leur entreprise hybride, IBM étend cette base de confiance à l’ère de l’IA avec IBM® DataPower Interact Gateway. En tant que passerelle de gouvernance de la médiation de l’IA d’IBM, elle gouverne, sécurise et observe les interactions entre agents, modèles, outils et systèmes d’entreprise, permettant aux organisations de mettre en œuvre l’IA en toute sécurité sans introduire de nouveaux silos ni perturber les architectures existantes.
Les entreprises ont passé des années à mettre en place des bases d’intégration fiables. Les API sont gérées. Les workflows sont orchestrés. Les politiques sont appliquées. La discipline d’intégration qui a pris des années à établir est réelle, testée et opérationnelle à l’échelle. Au moment où l’IA accède à une étape de production, le défi ne consiste pas seulement à gouverner l’IA, mais à lui permettre d’avoir une parfaite compréhension de l’entreprise en temps réel. Cette compréhension provient d’interactions sécurisées et gouvernées entre les API, les applications, les données et les workflows, qui permettent aux agents et aux modèles d’agir en toute sécurité au sein des systèmes de l’entreprise plutôt que de fonctionner de manière isolée.
Et pourtant, l’IA se présente d’une manière qui outrepasse tout cela. Les agents d’IA interagissent avec les systèmes de l’entreprise, les modèles accèdent aux données en dehors des limites de sécurité et de conformité établies. Les outils invoquent les workflows de l’entreprise sans appliquer les politiques. Chacune de ces interactions se produit en dehors des structures de gouvernance sur lesquelles s’appuient les entreprises ; elles créent des politiques fragmentées, une visibilité limitée et des coûts basés sur l’utilisation qui grimpent en flèche sans avertissement. Il en résulte un angle mort de plus en plus important, précisément là où l’IA rencontre l’entreprise : la couche d’interaction.
Il ne s’agit pas d’un problème de modèle ou de données, mais d’un problème d’interaction. Il faut une solution conçue spécifiquement pour cette couche, et non un ensemble de silos de gouvernance, chacun couvrant une partie du tableau. Selon l’Institute for Business Value d’IBM, 65 % des entreprises pensent que l’IA échouera sans une meilleure intégration. La fenêtre permettant de prendre le contrôle se rétrécit. Forrester prévoit que le marché des logiciels de gouvernance de l’IA connaîtra une croissance d’environ 30 % de TCAC d’ici 2030, atteignant environ 15,8 milliards de dollars de dépenses.
À mesure que l’adoption de l’IA s’accélère, les entreprises qui n’ont pas une approche cohérente pour régir les interactions avec l’IA risquent d’accumuler une dette de gouvernance à chaque déploiement non géré.
À mesure que les entreprises intègrent l’IA en production, elles font face à un nouveau défi : gouverner le volume croissant d’interactions entre agents IA, modèles, API, données d’entreprise et workflows.
Ce besoin émergent a donné naissance à une nouvelle catégorie que les analystes appellent les passerelles d’IA : des plateformes conçues pour fournir la gouvernance, la sécurité, l’observabilité et le contrôle nécessaires à une adoption massive de l’IA en entreprise. De nombreuses entreprises tentent initialement de régir les interactions avec l’IA en utilisant des API Gateways existantes, des plateformes de modèles ou des contrôles spécifiques à l’application. Bien que ces outils traitent des parties importantes du problème, ils manquent souvent d’une couche de gouvernance unifiée conçue spécifiquement pour le volume croissant et la variété des interactions entre agents, modèles, outils, API et données d’entreprise. La Market Guide for AI Gateways¹ de Gartner identifie les passerelles IA comme une infrastructure fondamentale pour les entreprises qui font passer l’IA des projets pilotes à la production.
Cette évolution a donné naissance à Interact Gateway. Plutôt que d’introduire un autre point de contrôle autonome de l’IA, IBM étend les capacités d’intégration fiables sur lesquelles les clients s’appuient déjà pour régir la façon dont l’IA interagit avec les systèmes d’entreprise. En s’appuyant sur l’infrastructure API et d’intégration existante, Interact Gateway sécurise, gouverne et observe les interactions à travers n’importe quel modèle, n’importe quel framework d’agent, n’importe quelle API et environnements hybrides. Ainsi, il préserve les investissements existants tout en apportant une politique, une sécurité et une observabilité de niveau entreprise à l’ère de l’IA.
Le résultat est une approche plus pratique de la gouvernance de l’IA : aider les organisations à développer l’IA de manière responsable tout en réduisant l’expansion opérationnelle et en maintenant le contrôle sur les interactions de l’IA avec l’entreprise.
Activer des services d’entreprise adaptés à l’IA
Les API REST existantes peuvent être republiées sous forme d’outils MCP. Cela permet aux agents d’IA de découvrir et d’invoquer les fonctionnalités de l’entreprise immédiatement sans réécrire la logique de l’application ni reconstruire les intégrations.
Connecter l’IA à un contexte d’entreprise fiable
Les interactions gouvernées offrent à l’IA un accès sécurisé et en temps réel aux API, systèmes et données d’entreprise. Appliquez des protections de sécurité de manière cohérente grâce à un point de contrôle unifié garantissant l’authentification, l’autorisation et la limitation du débit. Les entreprises peuvent centraliser et gérer l’accès aux modèles IA par le biais de la même couche de gouvernance, en appliquant des mesures de sécurité, d’application des politiques et d’observabilité cohérentes, quel que soit le fournisseur du modèle. Les équipes bénéficient d’une visibilité sur les schémas d’interaction avec l’IA, l’utilisation des modèles et l’activité opérationnelle, ce qui permet aux entreprises de garder le contrôle et de gérer les coûts liés à l’IA à mesure que l’adoption se développe.
Appliquer une gouvernance fiable dans les environnements hybrides
Les politiques d’interaction IA s’appliquent de manière cohérente sur site, dans le cloud privé et les déploiements multi-cloud, respectant les exigences régionales de résidence des données et les obligations de conformité sans limiter la gouvernance à une seule plateforme ou frontière cloud.
Préparer la nouvelle génération d’interactions avec l’IA
À mesure que les écosystèmes d’IA deviennent de plus en plus interconnectés, la gouvernance doit aller au-delà des interactions humain-agent. Interact Gateway est conçu en pensant à l’avenir de la communication agent-agent (A2A), afin d’aider les entreprises à créer des écosystèmes d’IA fiables, sécurisés et observables à grande échelle.
Étendre la base d’intégration que vous connaissez
Au lieu de la remplacer, Interact Gateway vient compléter l’infrastructure d’intégration existante. Les équipes de gouvernance dont l’IA a besoin sont fournies par la même infrastructure qui gère déjà leurs API et leurs intégrations.
Aujourd’hui, les agents et les modèles sortent des voies de gouvernance établies. En accédant directement aux API, aux données d’entreprise et workflows internes, les entreprises font face à des défis croissants de visibilité, d’application des politiques, de sécurité et de gestion des coûts.
Ce qui commence par un seul projet pilote d’IA peut rapidement se transformer en milliers, voire en millions d’interactions entre des API, des sources de données d’entreprise et des workflows d’entreprise. Alors que ces interactions influencent de plus en plus l’expérience client, les décisions opérationnelles et les processus générateurs de revenus, il devient de plus en plus difficile de maintenir la visibilité, de faire appliquer les politiques et de contrôler les opérations.
La couche d’intégration qui a pris des années à établir fonctionne désormais avec un angle mort au moment où l’IA rencontre l’entreprise. Interact Gateway comble cette lacune. Il étend la couche d’intégration existante pour régir les interactions avec l’IA : en intégrant les modèles, les outils et les agents au même niveau de gestion et d’observabilité que les API et les intégrations, en appliquant la même rigueur que les équipes savent déjà gérer. Les investissements d’intégration existants deviennent la base pour régir les interactions d’IA sans reconstruire l’infrastructure ou introduire une pile parallèle.
Pour les entreprises utilisant des produits IBM d’intégration et d’IA, Interact Gateway fonctionne avec ce qui existe déjà (sans jamais remplacer) : en étendant la gouvernance existante pour couvrir les interactions IA sans ajouter de nouvelles infrastructures ni dupliquer ce que ces plateformes font déjà parfaitement.
Interact Gateway est la solution idéale lorsque :
Au moment où l’IA passe de l’expérimentation à la production, les entreprises ont besoin d’un moyen fiable de connecter les agents, les modèles, les API et les systèmes d’entreprise ; sans sacrifier la gouvernance, la sécurité ou le contrôle. Interact Gateway étend la base d’intégration fiable sur laquelle les clients s’appuient déjà pour rendre l’IA opérationnelle en toute sécurité à l’échelle de l’entreprise.