AI Gateway for IBM API Connect vous donne les moyens d’accélérer votre parcours IA en toute confiance. Cette passerelle d’IA fournit un point de contrôle unique permettant aux organisations d’accéder aux services d’IA par le biais d’API du domaine public et assure une connectivité sécurisée entre vos différentes applications et les API d’IA tierces à l’intérieur et à l’extérieur de l’infrastructure de votre organisation. Elle agit comme le gardien des données et des instructions qui circulent entre ces composants. La passerelle d’IA fournit des stratégies pour gérer et contrôler de manière centralisée l’utilisation des API d’IA avec vos applications, ainsi que des analyses et des informations clés pour vous aider à prendre des décisions plus rapidement sur les choix de grands modèles de langage (LLM).