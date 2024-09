F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) livre vos applications aux utilisateurs de façon fiable, sécurisée et optimisée. Vous bénéficiez de l’extensibilité et de la flexibilité des services d’applications, ainsi que la programmabilité nécessaire pour gérer votre infrastructure cloud, virtuelle et physique. Avec BIG-IP LTM, vous avez la possibilité de faire évoluer, d’automatiser et de personnaliser les services d’applications, de manière plus rapide et plus prévisible. F5 Container Ingress Services (CIS) s’intègre aux environnements d’orchestration de conteneurs pour créer dynamiquement des services L4/L7 sur les systèmes F5 BIG-IP et équilibrer le trafic réseau sur les services.

Fonctionnalités et avantages :

1) F5 BIG-IP IP LTM :

Mise à échelle fiable et rapide des applications

Automatisation et personnalisation avec une infrastructure programmable

Migration vers des environnements virtuels et cloud

Simplification du déploiement et de la gestion des applications

Sécurisation des applications stratégiques

2) F5 BIG-IP IP CIS

Création et gestion dynamiques d’objets BIG-IP

Réacheminement du trafic de l’unité BIG-IP vers les clusters Kubernetes via NodePort ou ClusterIP

Prise en charge des déclarations d’extension F5 AS3



Portée du déploiement :

Big IP version 17.0.0-0.0.22

CP4NA 2.2.5

OpenShift 4.8



Accréditation :

IBM CP4NA Lab Validated

Ressources supplémentaires :