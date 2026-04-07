Ouvrez la « boîte noire » de l’IA avec IBM Granite. Créez et déployez des solutions d’IA en toute confiance.
L’IA d’entreprise exige une confiance à la hauteur des enjeux. Certains modèles étant entraînés sur des données piratées ou produisant des résultats biaisés, on comprend aisément pourquoi cela est crucial. Les modèles IBM Granite sont pensés en plaçant la sécurité, la sûreté et la gouvernance au cœur de leur conception, vous offrant ainsi la confiance nécessaire pour développer une IA responsable.
Les modèles Granite sont conçus dès le départ pour un déploiement sécurisé en entreprise.
Les modèles de langage Granite intègrent des signatures cryptographiques permettant de vérifier la provenance des modèles IBM et sont soumis à des tests de red teaming one-shot et adaptatifs multi-tours, en s’appuyant sur le cadre open source ARES d’IBM Research.
Les modèles de langage Granite sont alignés sur une politique de sécurité et une taxonomie des risques, surpassant les modèles similaires sur les principaux tests de référence de sécurité. IBM a également open sourcé ses modèles Guardian en tant que garde-fous, ainsi que des outils de politique de sécurité et le cadre de red teaming ARES pour soutenir la communauté open source.
Les modèles Granite suivent des politiques rigoureuses de gouvernance des modèles et des données, avec un suivi des métadonnées et des autorisations juridiques et éthiques. Le système de gestion de l’IA Granite (AIMS) pour les modèles de langage IBM Granite est certifié ISO 42001. Granite est entièrement conçu pour la conformité, la sécurité et les workflows d’entreprise.
Déployez à tout moment, n’importe où, pour tout workload de l’IA. S’appuyant sur les fonctionnalités de sécurité et de sûreté robustes intégrées nativement aux modèles Granite, Granite Guardian ajoute une couche de protections spécialisées. Les modèles de garde-fous détectent les risques dans les prompts et les réponses de n’importe quel modèle d’IA, contribuant ainsi à garantir un déploiement sûr et responsable.
Détecte et atténue les hallucinations, les contenus préjudiciables, les biais, les tentatives de débridage ainsi que les problèmes de qualité et de précision RAG dans les prompts, les réponses et les workflows agentiques.
Les modèles Granite Guardian occupent six des dix premières places du classement GuardBench, qui évalue la capacité des modèles de garde-fou à détecter les contenus préjudiciables et les hallucinations, ainsi que les tentatives de débridage des mesures de sécurité.
Chez IBM, nous ne nous contentons pas de développer de manière responsable avec IBM Granite : nous mettons en open source les modèles, les outils et les actifs que nous employons pour soutenir une innovation responsable en matière d’IA open source.
Nous ne sécurisons pas l’IA de manière isolée. IBM travaille en étroite collaboration avec des experts et des entreprises de premier plan pour tester, valider et renforcer en permanence la sécurité et la sûreté de Granite.
Un programme complet de chasse aux bogues offrant jusqu’à 100 000 $ de récompenses pour les découvertes valides provenant de la plus grande communauté mondiale de hackers éthiques.
Des sprints avancés de red teaming simulant des scénarios d’attaque réels pour améliorer la robustesse, la résilience et la sécurité des modèles Granite.
Empêche les modèles Granite d’être infectés par des réseaux de propagande gérés par certains gouvernements hostiles, grâce à un sous-ensemble du flux de données mondial de NewsGuard sur les sites non fiables.
Cofondée avec Meta et regroupant désormais plus de 140 organisations, l’AI Alliance favorise l’innovation ouverte en matière de sécurité de l’IA, en promouvant des approches communautaires pour un développement responsable de l’IA.