Confiance, sûreté et sécurité Granite

Ouvrez la « boîte noire » de l’IA avec IBM Granite. Créez et déployez des solutions d’IA en toute confiance.

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Illustration minimaliste de cubes dans des tons bleu et vert

Une IA responsable est importante

L’IA d’entreprise exige une confiance à la hauteur des enjeux. Certains modèles étant entraînés sur des données piratées ou produisant des résultats biaisés, on comprend aisément pourquoi cela est crucial. Les modèles IBM Granite sont pensés en plaçant la sécurité, la sûreté et la gouvernance au cœur de leur conception, vous offrant ainsi la confiance nécessaire pour développer une IA responsable.

 En savoir plus sur l’IA responsable Lire le guide d’utilisation responsable

Une conception ouverte

Les modèles Granite sont conçus dès le départ pour un déploiement sécurisé en entreprise.
Un véritable développement open source
Contrairement à de nombreux modèles « ouverts » qui ne publient que les poids des modèles, IBM Granite offre une transparence totale, y compris les sources de données d’entraînement, les méthodologies et les choix architecturaux, sous une licence Apache 2.0 permissive.
En savoir plus
Un cadre d’ouverture des modèles
IBM Granite est classé comme modèle ouvert de classe III dans le cadre de la Linux Foundation qui évalue l’exhaustivité et l’ouverture des modèles, une distinction que peu de fournisseurs de modèles ont obtenue.
Voyez par vous-même
Une transparence à la pointe du secteur
IBM a obtenu la première place de l’indice de transparence des modèles de fondation de Stanford.
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Illustration avec un motif de carrés colorés dans des tons bleu, vert et gris
IBM renouvelle son engagement de 100 000 $ dans le programme de chasse aux bogues Granite
IBM a renouvelé le programme de chasse aux bogues Granite avec HackerOne, avec jusqu’à 100 000 $ de primes pour l’identification de débridages réussis dans un environnement de type entreprise.
En savoir plus sur le programme

Une confiance dédiée aux entreprises

Illustration abstraite avec des formes géométriques dans différentes couleurs, notamment en vert, bleu et blanc
Sécurité

Les modèles de langage Granite intègrent des signatures cryptographiques permettant de vérifier la provenance des modèles IBM et sont soumis à des tests de red teaming one-shot et adaptatifs multi-tours, en s’appuyant sur le cadre open source ARES d’IBM Research.
Illustration d’une boule noire sur une forme géométrique abstraite sur fond vert
Sécurité

Les modèles de langage Granite sont alignés sur une politique de sécurité et une taxonomie des risques, surpassant les modèles similaires sur les principaux tests de référence de sécurité. IBM a également open sourcé ses modèles Guardian en tant que garde-fous, ainsi que des outils de politique de sécurité et le cadre de red teaming ARES pour soutenir la communauté open source.
Illustration avec différentes nuances de vert formant un motif géométrique avec un cercle blanc dans le coin inférieur droit
Gouvernance

Les modèles Granite suivent des politiques rigoureuses de gouvernance des modèles et des données, avec un suivi des métadonnées et des autorisations juridiques et éthiques. Le système de gestion de l’IA Granite (AIMS) pour les modèles de langage IBM Granite est certifié ISO 42001. Granite est entièrement conçu pour la conformité, la sécurité et les workflows d’entreprise.

Présentation de Granite Guardian 4.1

Déployez à tout moment, n’importe où, pour tout workload de l’IA. S’appuyant sur les fonctionnalités de sécurité et de sûreté robustes intégrées nativement aux modèles Granite, Granite Guardian ajoute une couche de protections spécialisées. Les modèles de garde-fous détectent les risques dans les prompts et les réponses de n’importe quel modèle d’IA, contribuant ainsi à garantir un déploiement sûr et responsable.

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Une détection complète des risques

Détecte et atténue les hallucinations, les contenus préjudiciables, les biais, les tentatives de débridage ainsi que les problèmes de qualité et de précision RAG dans les prompts, les réponses et les workflows agentiques.

Des performances de pointe

Les modèles Granite Guardian occupent six des dix premières places du classement GuardBench, qui évalue la capacité des modèles de garde-fou à détecter les contenus préjudiciables et les hallucinations, ainsi que les tentatives de débridage des mesures de sécurité.

Illustration avec un motif de blocs colorés dans des nuances de gris, de vert et de bleu, avec une serrure noire au centre

Modèles, outils et actifs open source

Chez IBM, nous ne nous contentons pas de développer de manière responsable avec IBM Granite : nous mettons en open source les modèles, les outils et les actifs que nous employons pour soutenir une innovation responsable en matière d’IA open source.
Granite Guardian
Granite Guardian détecte et atténue les hallucinations, les contenus préjudiciables, les biais, les tentatives de débridage ainsi que les problèmes de qualité et de précision RAG dans les prompts, les réponses et les workflows agentiques.
ARES
ARES est un cadre open source utilisé par l’équipe IBM Granite qui permet aux développeurs et aux chercheurs en sécurité de définir des cibles, de créer des charges utiles adversaires et d’évaluer le comportement de l’IA sous divers modèles de menaces afin de détecter les défaillances dans les réponses du système d’IA.
Policy Tools
Policy Tools est un référentiel open source permettant de définir, de tester et d’appliquer des politiques dans les applications d’IA générative. À l’aide d’un simple format YAML, les équipes peuvent spécifier ce que leur IA peut et ne peut pas dire, générer des données synthétiques pour les tests et vérifier la conformité lors de l’exécution.
Divulgations Granite 4.1
Les divulgations relatives au modèle Granite 4.1 et aux métadonnées sont disponibles au format JSON lisible par machine, ce qui facilite l’extraction et l’analyse pour mettre en place des contrôles basés sur les risques lors de l’exécution dans les applications génératives.
Compilateur de compétences Mellea
Le compilateur de compétences Mellea est un outil open source permettant de renforcer les compétences des agents spécifiées en langage naturel afin qu’elles soient intrinsèquement plus sûres, sécurisées et efficaces.
AI Atlas Nexus
L’AI Atlas Nexus est une taxonomie et une suite d’outils destinés à aider à identifier, évaluer et atténuer les risques liés à l’IA ainsi que leurs implications pour l’entreprise.

Collaborateurs de confiance

Nous ne sécurisons pas l’IA de manière isolée. IBM travaille en étroite collaboration avec des experts et des entreprises de premier plan pour tester, valider et renforcer en permanence la sécurité et la sûreté de Granite.
HackerOne

Un programme complet de chasse aux bogues offrant jusqu’à 100 000 $ de récompenses pour les découvertes valides provenant de la plus grande communauté mondiale de hackers éthiques.

HiddenLayer

Des sprints avancés de red teaming simulant des scénarios d’attaque réels pour améliorer la robustesse, la résilience et la sécurité des modèles Granite.

NewsGuard

Empêche les modèles Granite d’être infectés par des réseaux de propagande gérés par certains gouvernements hostiles, grâce à un sous-ensemble du flux de données mondial de NewsGuard sur les sites non fiables.
AI Alliance

Cofondée avec Meta et regroupant désormais plus de 140 organisations, l’AI Alliance favorise l’innovation ouverte en matière de sécurité de l’IA, en promouvant des approches communautaires pour un développement responsable de l’IA.

Code de bonnes pratiques en matière d’IA à usage général

IBM démontre son engagement à se conformer à l’EU AI Act avant les dates limites d’entrée en vigueur.

Ressources 

Documentation Granite
Documentation technique, fiches de modèles et guides de mise en œuvre pour les modèles Granite.
Guide d’utilisation responsable de Granite
Guide complet sur la manière d’exploiter les modèles Granite de manière responsable dans un contexte d’entreprise.
Base de gouvernance et de sécurité en matière d’IA
Ces principes de base constituent un ensemble minimal d’exigences pour les projets d’IA en fonction de leur maturité et de leur niveau de risque. Ils sont conçus comme un guide fondamental pour les développeurs d’IA open source.
IA sécurisée : risques et solutions
Découvrez les garde-fous et les cadres essentiels nécessaires pour déployer des modèles d’IA de manière responsable à l’échelle.
Principes de confiance et de transparence d’IBM
Principes fondamentaux d’IBM pour un développement responsable de l’IA et approches visant à créer des systèmes fiables.
watsonx.governance
Boîte à outils de gouvernance de l’IA pour gérer, surveiller et garantir la conformité des modèles d’IA dans les environnements de cloud hybride.
Blog technique Granite
Blog technique sur les modèles de langage Granite 4.1.