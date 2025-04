Secteur Banque et Assurances Crédit Agricole : gestion des dépenses IT Pour mieux gérer ses dépenses informatiques, le Groupe Crédit Agricole a mis en place une solution analytique SaaS qui facilite la consolidation et l'analyse des ressources informatiques, entité par entité et au niveau du groupe. Résultats : un outil riche et performant utilisé par 200 employés. L'outil combine deux solutions de Business Intelligence IBM Planning Analytics on Cloud et IBM Cognos Analytics on Cloud.

Secteur Télécoms Orange : pilotage de la performance Elaborer plus rapidement des reportings financiers, des budgets et des prévisions dans une entreprise globalisée, c’est possible. Orange a modernisé et déployé sa plateforme Enterprise Performance Management (EPM) en moins de deux ans auprès de 1500 utilisateurs répartis sur l’ensemble du groupe et sur une large couverture fonctionnelle.