IBM Cloud s’engage à apporter la puissance de l’IA aux entreprises clientes. Nous vous aidons à définir vos priorités de résultats et nous assurons que vous avez le pouvoir de choisir lorsqu’il s’agit de vos déploiements d’IA. Conçu pour les entreprises modernes, notre cloud est centré sur la sécurité des données, la conformité et la confiance. Nous protégeons vos données et fournissons des capacités d’IA générative qui favorisent la différenciation compétitive et la réussite à long terme.

Accédez à divers GPU et accélérateurs d’IA à la demande , notamment NVIDIA H200, Intel Gaudi 3 et AMD MI300X. Les GPU et les accélérateurs d’IA sur IBM Cloud peuvent s’intégrer à vos exigences en matière d’infrastructure, d’application et de cloud hybride. Nous fournissons également une architecture ouverte pour prendre en charge Red Hat OpenShift, IBM watsonx, les logiciels HPC et plus encore.