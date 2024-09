La plateforme DCM de Happiest Minds, dont le catalogue comporte plus de 50 fonctionnalités, a nécessité des recherches dans d’énormes référentiels documentaires pour générer des informations. Avec watsonx.ai, les données sont plus rapidement organisées pour les tableaux de bord et les graphiques métier. Les composants clés de la génération augmentée par la récupération (RAG) ont été utilisés pour identifier les documents pertinents et passés par de grands modèles linguistiques (LLM) pour affiner les performances.

Grâce à la solution IBM, Happiest Minds effectue désormais des recherches dans 50 rapports et documents en langage naturel chaque mois et a réduit le temps nécessaire à la création de graphique métier de 15 heures par fonctionnalité et par mois. Les fonctionnalités de recherche améliorées de la solution ont permis d’augmenter considérablement la productivité de 30 %.

Happiest Minds affinera ensuite les cas d’utilisation existants et examinera également de nouveaux cas d’utilisation avec plus de tests utilisateurs pour les scénarios internes et bêta. Celle-ci sera suivie d’une mise en production basée sur les résultats.