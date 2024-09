X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd. (lien externe à ibm.com) appartient à Suzhou Global Technology Co., Ltd., qui a plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie manufacturière. Alliant la technologie numérique et l’expérience de sa société mère, l’entreprise s’appuie sur une équipe internationale et des capacités technologiques de pointe pour développer des services d’application intégrés comme les logiciels d’application avec droits de propriété intellectuelle indépendants. X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd. fournit des systèmes intégrés numériques intelligents adaptés aux besoins spécifiques de ses clients. X-POWER s’engage à transformer la recherche et le développement de produits, la gestion des données d’entreprise, la fabrication et le contrôle qualité pour les petites et moyennes entreprises manufacturières. L’entreprise s’attache également à réduire les coûts de gestion de la main-d’œuvre, à raccourcir les cycles de recherche et de développement de produits, à améliorer la qualité de ce derniers et à flexibiliser la production. X-POWER permet aux entreprises de s’adapter rapidement à la demande du marché, à améliorer efficacité, rentabilité et compétitivité pour pérenniser leur activité tout en réduisant leurs coûts.