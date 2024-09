Wix est une plateforme SaaS de création de site Web qui permet de construire, de gérer et de développer sa présence en ligne. Leader du secteur avec plus de 263 millions d’utilisateurs dans le monde, Wix a été l’une des premières plateformes à allier innovation et technologie pour aider les entreprises à optimiser leur présence numérique. Les conseillers Wix sont principalement chargés d’accompagner les clients dans la création et la configuration de leur site en ligne.

L’assistance apportée aux utilisateurs Wix implique des échanges qui, sans surprise, peuvent parfois s’avérer assez longs. Les jeux de données associés, en particulier les plus volumineux, sont difficilement pris en charge par les modèles d’analyse des sentiments traditionnels. Une autre lacune de ces derniers concerne le traitement des énoncés subjectifs, comme l’affirmation que telle chose est belle. Le service client Wix s’est fixé pour objectif de comprendre et d’anticiper le sentiment de ses clients à l’égard des produits Wix et du service d’assistance reçu. Les outils traditionnels dont on dispose à cet effet sont les enquêtes de satisfaction, auxquelles seuls environ 20 % des utilisateurs répondent et dont les résultats sont susceptibles d’être biaisés. En outre, mener ces enquêtes est chronophage et empêche les conseillers de se concentrer sur leur principale mission, à savoir aider les clients à créer leur site Web.