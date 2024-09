Initialement, Vicom Infinity a rencontré l’équipe Watson pour comprendre la feuille de route. Lorsque l’offre IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers est devenue disponible, l’entreprise a importé son code de processus naturel en utilisant Watson dans le cloud. Grâce à l’utilisation combinée du cloud et de la technologie de chiffrement IBM, Vicom Infinity a contribué à empêcher les autres développeurs d’accéder à son code et de copier son travail.

La solution Hyper Protect Virtual Servers apporte la technologie IBM® Z et IBM LinuxONE au cloud, et Vicom Infinity l’utilise pour gérer toutes les communications entrantes et sortantes de son assistant vocal d’entreprise, le Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA). L’entreprise utilise également trois technologies Watson : IBM Watson Speech to Text, IBM watsonx Assistant et IBM Watson Text to Speech .

Alex Kim explique comment fonctionne VIVA : « Lorsque quelqu’un parle dans une langue, nous la convertissons sous la forme d’un fichier texte à l’aide de Watson Speech to Text, puis le fichier texte est également converti en une intention utilisant le moteur d’IA watsonx Assistant. Ensuite, lorsque les réponses sont développées à l’aide de ce moteur d’IA et de notre logiciel de langage naturel dans IBM [Cloud] Hyper Protect Virtual Servers, elles sont adressées vocalement à l’utilisateur utilisant Watson Text to Speech. Nous utilisons également la chaîne d’outils interne d’IBM afin de garantir la sécurité du code source dans le stockage cloud d’IBM. »



La sécurité étant une préoccupation majeure pour les entreprises clientes de Vicom Infinity, l’entreprise stocke les conversations grâce à la solution Hyper Protect Virtual Servers. La technologie Watson fournit une passerelle API sécurisée pour les applications de données vocales d’entreprise du client.



Cette passerelle, ainsi qu’un serveur Privakey CX exécuté sur la plateforme Hyper Protect Virtual Server, crée pour les entreprises un environnement ultra sécurisé et une expérience intuitive pour l’application d’assistant vocal Vicom Infinity, à un prix compétitif. « De nombreuses entreprises et organisations gouvernementales recherchent le type de solution que seuls les mainframe IBM Z et LinuxONE peuvent fournir, en particulier avec ses capacités de chiffrement omniprésentes et désormais la nouvelle fonctionnalité Data Privacy Passports », assure Len Santalucia.



Selon une étude menée par l’Institut Ponemon et financée par IBM, le coût total moyen d’une violation de données est de 3,92 millions de dollars. Ces violations peuvent entraîner des pertes financières dévastatrices et affecter la réputation d’une organisation pendant des années. Grâce à la solution d’assistant vocal de Vicom Infinity sur la plateforme Hyper Protect Virtual Servers, les entreprises peuvent bénéficier d’un environnement ultra sécurisé pour leurs conversations et leurs données vocales.



Aussi, les entreprises évoluant dans des secteurs sensibles reposant sur les données commencent à prendre conscience de la situation. « Nous commençons à voir des banques et des établissements de soins de santé qui ne se seraient jamais adressés à IBM pour des technologies vocales échangeant avec leurs serveurs d’entreprise », explique M. Santalucia.