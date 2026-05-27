Verizon révolutionne les inspections immobilières grâce à des analyses alimentées par l’IA

Les membres de l’équipe Global Real Estate (GRE) de Verizon se sont associés à IBM Client Engineering et IBM Technology Expert Labs dans un projet pilote en deux volets visant à développer une solution alimentée par l’IA utilisant IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La première étape visait à automatiser le processus d’inspection de l’extérieur des bâtiments, en utilisant une technologie avancée de vision par ordinateur pour identifier et enregistrer avec précision les anomalies sur les façades. En utilisant l’application mobile MVI, les inspecteurs ont pu entraîner le modèle d’intelligence artificielle (IA) de la solution à détecter les déficiences potentielles des bâtiments extérieurs. Ce processus automatisé a permis d’améliorer la cohérence et la précision des inspections et de réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires par rapport aux contrôles manuels.

La deuxième étape s’est concentrée sur l’environnement des magasins de vente au détail. L’entreprise GRE de Verizon a utilisé MVI pour automatiser le stock et la gestion des installations en magasin. Verizon GRE a utilisé MVI et son application mobile pour identifier et cataloguer les images des équipements et fonctionnalités physiques du magasin, tels que les configurations des iPad destinés aux clients, afin de s’assurer qu’elles étaient installées conformément aux spécifications de conception. Le processus a permis de rationaliser l’assurance qualité et d’offrir une expérience client cohérente dans l’environnement de vente au détail de Verizon. Les données issues de ce processus ont ensuite été intégrées à la IBM TRIRIGA Application Suite* existante de Verizon, un logiciel de gestion immobilière, afin de simplifier l’enregistrement et la planification des actions. Les données collectées sont transmises à un serveur basé sur le cloud à partir duquel elles peuvent être intégrées à d’autres systèmes de données.

Dans chaque cas, IBM TRIRIGA, un système de gestion des lieux de travail intégré (IWMS) pour la gestion immobilière et des installations, a généré une performance de portefeuille optimisée et un cycle de vie des actifs. Son architecture modulaire et évolutive a permis à l’organisation de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à des décisions basées sur les données — tout en posant une base solide pour une modernisation future.

L’intégration d’IBM MVI dans les opérations de Verizon a remplacé les workflows manuels fragmentés par un système rationalisé et intelligent. Les capacités de déploiement edge de la solution et l’intégration transparente avec l’écosystème Maximo ont permis d’obtenir des informations en temps réel et une prise de décision plus rapide. En automatisant les inspections, Verizon a non seulement amélioré la précision et l’efficacité, mais a également jeté les bases d’une gestion des installations évolutive et axée sur les données.

*Remarque : IBM TRIRIGA a depuis évolué en IBM Maximo Real Estate and Facilities. Ses capacités de l’IWMS font partie de la suite d’applications Maximo plus large. Ce témoignage de client reflète l’utilisation d’IBM TRIRIGA par le client.