Verizon révolutionne les inspections immobilières grâce à des analyses alimentées par l’IA

Verizon tire parti d’IBM Maximo Visual Inspection pour améliorer la maintenance des bâtiments et les environnements des magasins
Que le logo Verizon mette à l’honneur la Chevrolet N° 12 de l’équipe Penske ou qu’il brille sur les plus grands événements sportifs professionnels à travers le pays, Verizon représente une excellence constante. Cet engagement en faveur de la qualité s’étend aux biens immobiliers de l’entreprise, où le maintien de l’intégrité et de la fiabilité de l’infrastructure est primordial.
Les bâtiments en briques, souvent anodins, qui abritent les appareils et le matériel critiques de l’entreprise doivent faire l’objet d’inspections méticuleuses et régulières, essentielles pour garantir l’efficacité opérationnelle et une expérience agréable pour les employés, les clients et les invités. Cependant, la gestion et l’inspection de ce réseau étendu, diversifié et répandu de bureaux centraux, de magasins de détail et de structures opérationnelles ont constitué un défi de taille.
Les inspections proactives et réactives des bâtiments, traditionnellement effectuées manuellement, prenaient beaucoup de temps et nécessitaient de nombreuses ressources. Le processus d’identification et d’enregistrement des anomalies ou des défauts dans les façades des bâtiments était complexe et incohérent. Ce processus inefficace s’est avéré coûteux et problématique pour les personnes chargées de la maintenance des infrastructures critiques. Reconnaissant la nécessité d’un système plus précis et rationalisé, Verizon a cherché des solutions d’automatisation pour mieux gérer, inspecter et entretenir son vaste réseau de sites physiques. Ils ont demandé de l’aide à IBM.
les processus d’inspection des bâtiments
des améliorations axées sur la technologie
la pression sur les ressources
Les membres de l’équipe Global Real Estate (GRE) de Verizon se sont associés à IBM Client Engineering et IBM Technology Expert Labs dans un projet pilote en deux volets visant à développer une solution alimentée par l’IA utilisant IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La première étape visait à automatiser le processus d’inspection de l’extérieur des bâtiments, en utilisant une technologie avancée de vision par ordinateur pour identifier et enregistrer avec précision les anomalies sur les façades. En utilisant l’application mobile MVI, les inspecteurs ont pu entraîner le modèle d’intelligence artificielle (IA) de la solution à détecter les déficiences potentielles des bâtiments extérieurs. Ce processus automatisé a permis d’améliorer la cohérence et la précision des inspections et de réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires par rapport aux contrôles manuels.
La deuxième étape s’est concentrée sur l’environnement des magasins de vente au détail. L’entreprise GRE de Verizon a utilisé MVI pour automatiser le stock et la gestion des installations en magasin. Verizon GRE a utilisé MVI et son application mobile pour identifier et cataloguer les images des équipements et fonctionnalités physiques du magasin, tels que les configurations des iPad destinés aux clients, afin de s’assurer qu’elles étaient installées conformément aux spécifications de conception. Le processus a permis de rationaliser l’assurance qualité et d’offrir une expérience client cohérente dans l’environnement de vente au détail de Verizon. Les données issues de ce processus ont ensuite été intégrées à la IBM TRIRIGA Application Suite* existante de Verizon, un logiciel de gestion immobilière, afin de simplifier l’enregistrement et la planification des actions. Les données collectées sont transmises à un serveur basé sur le cloud à partir duquel elles peuvent être intégrées à d’autres systèmes de données.
Dans chaque cas, IBM TRIRIGA, un système de gestion des lieux de travail intégré (IWMS) pour la gestion immobilière et des installations, a généré une performance de portefeuille optimisée et un cycle de vie des actifs. Son architecture modulaire et évolutive a permis à l’organisation de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à des décisions basées sur les données — tout en posant une base solide pour une modernisation future.
L’intégration d’IBM MVI dans les opérations de Verizon a remplacé les workflows manuels fragmentés par un système rationalisé et intelligent. Les capacités de déploiement edge de la solution et l’intégration transparente avec l’écosystème Maximo ont permis d’obtenir des informations en temps réel et une prise de décision plus rapide. En automatisant les inspections, Verizon a non seulement amélioré la précision et l’efficacité, mais a également jeté les bases d’une gestion des installations évolutive et axée sur les données.
*Remarque : IBM TRIRIGA a depuis évolué en IBM Maximo Real Estate and Facilities. Ses capacités de l’IWMS font partie de la suite d’applications Maximo plus large. Ce témoignage de client reflète l’utilisation d’IBM TRIRIGA par le client.
Le programme pilote MVI a démontré des solutions robustes et évolutives qui ont amélioré l’efficacité des processus d’inspection de Verizon et rationalisé la maintenance et l’amélioration du portefeuille immobilier.
« Notre collaboration avec IBM nous a aidés à transformer nos processus d’inspection des bâtiments en améliorant la précision et l’efficacité grâce à la technologie. La solution MVI propulsée par IA a non seulement allégé la pression sur les ressources, mais a également contribué à optimiser l’état de nos commerces et bureaux », a déclaré David Riccitelli, directeur principal des opérations immobilières mondiales chez Verizon.
Le processus d’inspection automatisé a considérablement réduit le temps et les ressources nécessaires à la maintenance des bâtiments, permettant à l’équipe GRE de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. L’intégration avec IBM TRIRIGA offre une gestion des données fluide et un processus de reporting plus complet, améliorant encore l’efficacité opérationnelle. Dans l’ensemble, la solution propulsée par l’IA a non seulement amélioré les opérations du GRE pour Verizon, mais a également démontré le potentiel transformateur de l’IA pour relever des défis métier complexes.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.