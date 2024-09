Imaginez la scène. C'est jour de course : vous vous levez tôt pour vérifier la météo et les conditions sont idéales pour le ski de fond. Vous prenez un petit déjeuner léger à votre hôtel avant de prendre la direction de la Vasaloppet Arena. Et à votre arrivée, l'atmosphère est électrique. Vous, comme tous les coureurs présents, allez laisser votre empreinte dans une tradition nationale qui remonte à plusieurs siècles.

Lors du check-in, on vous remet un badge RFID que vous attachez à votre botte de ski. Une heure plus tard, la course commence et vous produisez votre effort sur la route mythique de la Vasaloppet. Au fil du parcours, ce badge est reconnu par des capteurs qui permettent de suivre votre chrono et de joindre les bonnes photos et vidéos de l'événement à votre expérience personnelle.

Après de longues heures d'effort, vous passez la ligne d'arrivée. Tandis que vous savourez votre accomplissement, le système Vasastory lance un minuteur de 30 minutes. Vous changez de tenue avant de prendre une collation rapide. Alors que vous commencez enfin à vous détendre et à repenser à votre journée, votre téléphone vous informe que vous avez un nouvel e-mail.

Vous l’ouvrez : les organisateurs de la Vasaloppet vous félicitent et vous recevez un lien vers votre propre Vasastory personnelle.

« La plupart de nos courses sont longues », précise Marcus Berndt. « Ainsi, les moments individuels peuvent parfois être noyés dans toute l'expérience, c'est pourquoi nous avons conçu les Vasastories pour aider les coureurs à retracer le fil de leur journée. »

Le récit commence par peindre le contexte de la journée : carte du parcours, informations météorologiques et photos de la zone de départ. Ensuite, il se concentre sur la course, suivant la progression de l'athlète tout au long de l'événement et partageant ses temps intermédiaires et les photos des checkpoints jusqu'à son arrivée sur la ligne d'arrivée.

« Nous partageons aussi des faits intéressants qui relient les coureurs à la riche histoire de notre événement, ainsi que des statistiques générales sur la course, comme le nombre de participants et les gagnants dans chaque catégorie.... ce genre de choses. En fonction de leur historique de course, nous leur suggérons aussi d'autres défis à relever lors des prochaines éditions », ajoute Marcus Berndt.

Vasaloppet continue d'améliorer sa solution Vasastory depuis son lancement, en ajoutant par exemple des médailles numériques pour les coureurs qui ont terminé le parcours et en facilitant le partage sur les réseaux sociaux.

« Nous avons des idées très ambitieuses », poursuit Marcus Berndt. « Nous aimerions permettre aux participants d'importer un fichier GPX [GPS Exchange Format] depuis leur montre intelligente ou d'autres appareils pour obtenir un historique de course plus nuancé et plus détaillé. Nous explorons aussi des pistes pour ouvrir Vasastory à nos partenaires et à nos sponsors et pour fournir des services supplémentaires aux participants. »