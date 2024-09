IBM a proposé à l'hôpital universitaire de Fukui de lancer la quatrième phase de son projet de numérisation, qui viserait cette fois à améliorer la sécurité de l'information par le biais d'un environnement cloud hybride.

Grâce à une combinaison d'offres, notamment IBM Cloud Bare Metal Servers, IBM Cloud Object Storage, IBM Power Systems Virtual Server, IBM Spectrum Protect et d'autres applications, l'hôpital a déployé un système riche en sécurité conçu pour la haute disponibilité. Cet environnement optimisé fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, fournit des contre-mesures en cas de sinistre, et transmet les dossiers électroniques des patients (CIS) à IBM Cloud.

« Il est possible pour nous d'utiliser les données que nous stockons dans le cloud public. Dans ce cas nous employons IBM Cloud, mais nous pouvons aussi utiliser des outils dans un grand nombre d'environnements via les services sur le cloud », précise Yoshinori Yamashita. « La diffusion des données présente également des avantages en tant que contre-mesure pour le plan de continuité des opérations.Pour nous c'est une sécurité de garder les données près de soi, mais grâce à leur publication, nous avons non seulement une sauvegarde à l’extérieur, mais nous pouvons aussi accéder à tous les systèmes à l’extérieur de façon sûre. En ce sens, il est très avantageux d’avoir les données à l’extérieur. »

Avec cet environnement cloud hybride, les nombreuses données médicales de l'hôpital sont réparties avec précision dans le bon environnement système en utilisant Bare Metal Servers et Power Systems Virtual Server Il permet l'utilisation de technologies de pointe supplémentaires, telles que la sécurité cloud de haut niveau, les services de stockage évolutifs et durables, et la stabilité des environnements sur site existants de l'hôpital.