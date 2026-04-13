Accélérer l'accès universel à l'énergie durable avec des analyses de développement alimenté par l’IA

Le PNUD s’est associé à IBM pour développer des outils analytiques avancés qui aident les pays à accélérer leurs progrès vers l’objectif de développement durable 7 (ODD 7), l’un des 17 objectifs mondiaux des Nations unies, à savoir garantir une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous.

Le partenariat a réuni l'expertise du PNUD en matière de développement au niveau de pays et son leadership politique avec les capacités d'IBM en matière d'IA, de cloud computing et de Geospatial Analytics. Ces modèles ont été développés dans le cadre du programme IBM® Impact Accelerator afin de renforcer la disponibilité et l’utilisabilité de données haute résolution pour l’élaboration de politiques fondées sur des preuves et la planification des investissements.

L’Indice d’équité des énergies propres (CEEI), co-développé avec l’Université de Stony Brook, est un modèle d’analyse géospatiale conçu pour aider les gouvernements et les partenaires de développement à identifier où les investissements en énergie propre peuvent générer le plus grand impact sur l’équité et le développement. Le modèle intègre de multiples dimensions, notamment le potentiel d'énergie propre, les besoins socio-économiques, l'état de préparation des infrastructures et les risques liés au climat, dans un indice spatialement explicite. Des indicateurs intégrés de risque climatique et des données environnementales renforcent la capacité du modèle à refléter les vulnérabilités futures. Un tableau de bord intégré permet aux utilisateurs de personnaliser chaque facteur et d’évaluer son impact, favorisant ainsi une prise de décision éclairée sur le continent africain.

Le modèle de Forecasting d’accès à l’électricité a été créé avec IBM watsonx.ai® un studio de développement d'IA dédié aux entreprises, IBM Cloud®, et des modèles d'apprentissage automatique open source. Il produit des projections pour l’accès à l’électricité jusqu’en 2030 à une résolution de 1 km, en utilisant des données géospatiales, démographiques, d’infrastructure et d’utilisation des sols fournies par IBM Environmental Intelligence pour aider à identifier les populations risquant d’être laissées pour compte dans les trajectoires de développement actuelles. Contrairement aux cartes d’accès historiques, le modèle de prévision permet aux responsables politiques d’anticiper les lacunes futures en matière d’accès et d’explorer des scénarios alternatifs. Il contient des données à travers le Sud global, notamment en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Ensemble, ces outils publics sont conçus pour déplacer au-delà des statistiques descriptives vers un soutien décisionnel prospectif et spatialement granulaire, permettant aux gouvernements et aux partenaires de développement d’aligner les investissements énergétiques sur l’équité, la résilience climatique et les priorités nationales de développement.