Accélérer l'accès universel à l'énergie durable avec des analyses de développement alimenté par l’IA

Le PNUD et IBM exploitent l’IA et l’intelligence géospatiale pour soutenir des transitions énergétiques équitables et inclusives
L’accès à une énergie abordable, fiable et durable reste l’un des défis de développement les plus persistants de notre époque. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté énergétique, sans accès à des services énergétiques fiables, abordables ou adéquats, selon les données du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de l'Université du Michigan. Le manque d’accès aux services énergétiques modernes contraint presque toutes les dimensions du développement, y compris la prestation des soins de santé, les résultats de Formation, la connectivité numérique, la productivité industrielle et la résilience climatique. Pour les gouvernements et les partenaires de développement, le défi ne réside pas seulement dans l’ampleur de l’écart d’accès, mais aussi dans la complexité de décider où et comment investir des capitaux publics et privés limités pour un impact maximal sur le développement.
Les statistiques traditionnelles sur l'accès à l'électricité sont souvent très agrégées au niveau national et insuffisamment liées à des considérations plus larges en matière de développement, d'équité et de climat. Alors que les pays accélèrent leur transition vers les énergies propres, les décideurs politiques ont besoin d'outils qui intègrent les risques climatiques et socio-économiques et qui permettent de prendre des décisions d'investissement plus équitables et axées sur le développement. Il existe également un besoin croissant de modélisation permettant d'éclairer la prise de décision en projetant les résultats du développement à partir de scénarios potentiels de politique et d'investissement en matière d'énergie durable.
Pour aider à adresse ce défi, le PNUD a cherché à renforcer ses capacités analytiques et d’aide à la décision en combinant données géospatiales, IA et expertise en développement, et a collaboré avec IBM pour co-développer des modèles analytiques soutenant une planification énergétique fondée sur des preuves à l’échelle.
représentées dans l’Indice d’équité en matière d’énergie propre
couverts par le modèle de Forecasting d'accès à l'électricité
Le PNUD s’est associé à IBM pour développer des outils analytiques avancés qui aident les pays à accélérer leurs progrès vers l’objectif de développement durable 7 (ODD 7), l’un des 17 objectifs mondiaux des Nations unies, à savoir garantir une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous.
Le partenariat a réuni l'expertise du PNUD en matière de développement au niveau de pays et son leadership politique avec les capacités d'IBM en matière d'IA, de cloud computing et de Geospatial Analytics. Ces modèles ont été développés dans le cadre du programme IBM® Impact Accelerator afin de renforcer la disponibilité et l’utilisabilité de données haute résolution pour l’élaboration de politiques fondées sur des preuves et la planification des investissements.
L’Indice d’équité des énergies propres (CEEI), co-développé avec l’Université de Stony Brook, est un modèle d’analyse géospatiale conçu pour aider les gouvernements et les partenaires de développement à identifier où les investissements en énergie propre peuvent générer le plus grand impact sur l’équité et le développement. Le modèle intègre de multiples dimensions, notamment le potentiel d'énergie propre, les besoins socio-économiques, l'état de préparation des infrastructures et les risques liés au climat, dans un indice spatialement explicite. Des indicateurs intégrés de risque climatique et des données environnementales renforcent la capacité du modèle à refléter les vulnérabilités futures. Un tableau de bord intégré permet aux utilisateurs de personnaliser chaque facteur et d’évaluer son impact, favorisant ainsi une prise de décision éclairée sur le continent africain.
Le modèle de Forecasting d’accès à l’électricité a été créé avec IBM watsonx.ai® un studio de développement d'IA dédié aux entreprises, IBM Cloud®, et des modèles d'apprentissage automatique open source. Il produit des projections pour l’accès à l’électricité jusqu’en 2030 à une résolution de 1 km, en utilisant des données géospatiales, démographiques, d’infrastructure et d’utilisation des sols fournies par IBM Environmental Intelligence pour aider à identifier les populations risquant d’être laissées pour compte dans les trajectoires de développement actuelles. Contrairement aux cartes d’accès historiques, le modèle de prévision permet aux responsables politiques d’anticiper les lacunes futures en matière d’accès et d’explorer des scénarios alternatifs. Il contient des données à travers le Sud global, notamment en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
Ensemble, ces outils publics sont conçus pour déplacer au-delà des statistiques descriptives vers un soutien décisionnel prospectif et spatialement granulaire, permettant aux gouvernements et aux partenaires de développement d’aligner les investissements énergétiques sur l’équité, la résilience climatique et les priorités nationales de développement.
Grâce à la collaboration PNUD-IBM, le PNUD a renforcé sa capacité à aider les gouvernements à étendre l'accès à l'électricité et à faire progresser l'équité en matière d'énergie propre. Le Clean Energy Equity Index fournit des informations localisées sur 53 pays d'Afrique, aidant ainsi à identifier les domaines prioritaires dans lesquels le déploiement d'énergies propres peut contribuer à des résultats de développement inclusifs. Le modèle de prévision de l'accès à l'électricité est mondial et couvre 102 pays d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient.
Les équipes du PNUD et les utilisateurs externes peuvent interagir avec les modèles grâce à des tableaux de bord intuitifs qui permettent le filtrage, la comparaison et l'exploration de scénarios. Ces outils aident les décideurs politiques à identifier les populations mal desservies, à comprendre les compromis et à concevoir des politiques et des stratégies d'investissement plus équitables. Le développement des capacités a été un composant clé de l'initiative. Grâce à la formation et à l'utilisation appliquée des outils, les équipes et les partenaires du PNUD ont renforcé leur capacité à intégrer l'équité, le risque climatique et les considérations d'accès futur dans la planification énergétique et la conception des projets. Cette capacité renforcée favorise un dialogue politique plus éclairé et permet au PNUD de soutenir plus efficacement les gouvernements et les partenaires financiers dans l’identification et la hiérarchie des investissements énergétiques qui maximisent l’impact du développement à long terme et font avancer une transition énergétique juste et inclusive.
Alors que le PNUD continue de soutenir les pays dans l’accélération des transitions énergétiques propres et inclusives, les outils d’analytique et géospatiaux compatibles avec l’IA deviennent essentiels pour mesurer les progrès, anticiper les risques et aider les pays à faire avancer des transitions énergétiques équitables et durables.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) œuvre dans environ 170 pays et territoires pour éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et renforcer la résilience face aux crises et aux changements climatiques. En tant qu’agence des Nations Unies pour le développement, le PNUD soutient les pays dans la réalisation des Objectifs de développement durable en renforçant les institutions, en soutenant un accès accru à l’énergie et à la finance durables, et en faisant progresser un développement inclusif, résilient et durable.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.