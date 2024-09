Linus Robertsson, fondateur et PDG de Turnr, nous explique : « les retours dans l'e-commerce sont depuis longtemps un casse-tête pour les enseignes de mode et les acheteurs soucieux de la planète. La plupart des gens retournent un article car la taille ne convient pas, mais n'ont pas pour autant envie de s'embêter à recommander la bonne taille. Ils optent pour un remboursement, ce qui entraîne une perte pour le magasin et le client. Nous avons réalisé qu’en incitant le client à échanger, nous pouvions inverser cette tendance. »

Dans le même temps, Turnr a vu une opportunité de capitaliser sur le modèle établi par le marché de la seconde main de client à client (C2C) pour générer des retours plus durables. « Même si vous achetez un pull dans un magasin, vous savez qu’il est probable que quelqu’un l’ait essayé avant vous. Alors, pourquoi ne pas rediriger les retours directement vers les nouveaux acheteurs plutôt que de les envoyer à des milliers de kilomètres pour être remis sous emballage ? », précise Linus Robertsson.

La vision de Turnr, qui était d'ouvrir une nouvelle plateforme de retour pour le commerce en ligne dans la mode, prenait rapidement forme, mais la start-up innovante avait besoin d’aide pour le concrétiser. Pour offrir des expériences client exceptionnelles et recueillir des données utiles sur les acheteurs, deux points indispensables au succès du concept, elle avait besoin d’une bonne base technologique.

« Lorsque nous avons défini le concept de Turnr, nous avons identifié de nouvelles opportunités pour fournir de la valeur ajoutée aux acheteurs et aux détaillants », explique Linus Robertsson. « Par exemple, nous avons développé l'idée d'une remise inversée, supérieure à la valeur de l'article, pour les acheteurs optant pour un crédit en magasin plutôt qu'un remboursement. Notre but était d’extraire des informations sur le comportement des consommateurs pour les détaillants et d’automatiser les expéditions internationales. Tout cela nécessitait une technologie sous-jacente disponible 24 h/24 et 7 j/7 et pouvant évoluer à l’échelle mondiale. En tant que startup, c’était un défi ambitieux, mais passionnant. »