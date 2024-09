Dans le monde actuel, qui se soucie de l'environnement,Toyota (lien externe à ibm.com) est venu chez IBM Watson® Advertising pour atteindre et engager les acheteurs potentiels. Étant donné que le véhicule Prius Prime de Toyota (lien externe à ibm.com) est plus avancé technologiquement qu'une voiture moyenne, la solution technologique IBM Watson Advertising Conversations a fourni une solution parfaite pour engager et éduquer ce public féru de technologie.

IBM Watson Advertising et Toyota ont collaboré sur les premières publicités cognitives pour l’industrie automobile avec Conversations. Watson a été formé sur les informations produits Toyota et la FAQ sur les véhicules, et a utilisé le traitement automatique du langage naturel pour permettre un dialogue personnalisé avec les utilisateurs.