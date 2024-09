The Weather Company Conversations est une solution interactive qui facilite les conversations personnalisées en IA avec les consommateurs, pratiquement partout en ligne. Optimisée par l'IA de Watson, cette solution clé en main est conçue pour offrir des expériences publicitaires plus attrayantes et mémorables en utilisant l'intelligence artificielle pour comprendre l'intention de l'utilisateur et lui fournir des réponses, des recommandations ou les étapes suivantes. Cela permet de s'assurer que chaque interaction avec votre consommateur est unique et efficace, tout en vous donnant des informations précieuses sur le consommateur.

Notre équipe de développeurs, de concepteurs et de stratèges en IA expérimentés peut travailler avec vous pour créer et déployer des activations qui adhèrent à votre stratégie, à vos normes et à vos indicateurs clés de performance. Il peut s'agir de bannières personnalisées et d'une expérience conversationnelle conçue pour correspondre à votre marque et qui peut être déployée sur les canaux que vous possédez et exploitez.