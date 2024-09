Avant d’entreprendre la transformation de son système RH, les responsables du Département des services administratifs (DAS) de l’Oregon ont fait le point sur les nombreux défis à relever. Le facteur le plus important était l’étendue du projet et la réponse aux besoins de tant de parties prenantes, notamment 41 000 employés, 18 organisations syndicales et plus de 90 agences représentant les trois administrations territoriales. L’État a également exigé que tout nouveau système RH réponde à plus de 800 exigences et gère plus de 40 processus métier critiques.

« Notre ancien outil n’était pas ce que j’appellerais un système RH. Il s’agissait en fait d’une base de données contenant les renseignements sur le personnel », explique Madilyn Zike. « Les données de ressources humaines étaient dispersées et incomplètes. Il était très difficile d’assurer les fonctions de base qui sont celles de tout grand employeur. Produire des documents publics et assurer la cohérence de nos pratiques étaient aussi un véritable cauchemar.

« Nous n’avions aucune flexibilité et il était impossible de mettre en place de nouveaux processus », déclare Joyce Martinez, chef de projet pour le DAS de l’État de l’Oregon. « Seules quelques personnes y avaient accès et il ne restait plus d’espace sur les écrans pour insérer davantage de champs. À cette époque, la plupart des processus RH dans les agences étaient sur papier. »

« Il nous arrivait régulièrement de recevoir des demandes de données au niveau de l’entreprise auxquelles nous ne pouvions pas répondre », explique Twyla Lawson. « Par exemple, les législateurs demandaient des informations et des rapports et nous ne pouvions que répondre “nous pouvons vous dire ceci, mais nous n’avons pas cela”. La capacité de donner suite aux demandes d’informations en temps opportun a été un énorme facteur de changement. »