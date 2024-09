i-Pro est devenue indépendante de sa société mère Panasonic Corporation en octobre 2019, issue de la fusion de trois entités distinctes du groupe au Japon, aux États-Unis et en Chine. Pour garantir une fusion fluide et réussie, l’i-PRO cherchait à unifier et à standardiser les opérations, et les RH étaient une priorité absolue.

Afin d’unifier sa stratégie en matière de ressources humaines et de permettre une collaboration au-delà des frontières, i-PRO a fait appel à IBM Consulting pour déployer un système RH mondial basé sur le cloud et basé sur la solution Workday Human Capital Management .

Dans le passé, il y avait des problèmes de communication entre la fonction Recherche et développement, chargée d’affiner les produits de l’entreprise, et les équipes de vente, qui étaient les mieux placées pour comprendre les problèmes des clients. Par conséquent, i-PRO a décidé de repenser la structure de son entreprise. L’objectif était d’optimiser les processus de cœur de métier pour toutes les régions et équipes et de façonner une organisation prête pour l’avenir. Aujourd’hui, l’entreprise vise également une intégration globale de ses plateformes de rémunération des salariés.

i-PRO recherchait un système de ressources humaines basé sur le cloud qui couvrirait tous les aspects, des ressources humaines de base à la gestion des performances en passant par l’apprentissage. L’entreprise recherchait une solution dotée d’une interface utilisateur simple et intuitive : un facteur essentiel pour favoriser l’adoption par les utilisateurs et déverrouiller l’efficacité du libre-service.

La flexibilité était un autre élément clé pour i-PRO. En suivant une approche de mise en œuvre standard, l’entreprise visait à déployer les fonctionnalités de base de son système global de ressources humaines dans un court laps de temps, avec la possibilité d’intégrer des capacités supplémentaires à l’avenir.

En outre, i-PRO souhaitait mettre en œuvre, pour ses opérations au Japon et en Chine, la stratégie de gestion continue des performances utilisée avec succès dans ses activités aux États-Unis, dans le cadre de laquelle les employés fixent des objectifs chaque semaine et les responsables fournissent des commentaires réguliers. L’entreprise était convaincue que la normalisation des bonnes pratiques mondiales en matière de gestion des performances améliorerait la productivité de ses équipes internationales et renforcerait sa compétitivité.

Mme Sachiko Okamoto, directrice des ressources humaines chez i-PRO, déclare : « Aux États-Unis, nous avons utilisé un outil de gestion des performances SaaS pour aider les managers et les employés à définir et à collaborer sur des objectifs hebdomadaires et des cibles de résultats clés [OKR]. Nous avons décidé de remplacer l’outil par un processus global d’examen des objectifs OKR hebdomadaires. Plutôt que de suivre une approche standard, nous avons eu des discussions approfondies sur ce que devrait être la nouvelle approche de la gestion des performances et sur ce qu’elle signifierait pour notre entreprise.