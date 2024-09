Pour concrétiser leur vision, Siemens HR, Global Shared Services et le service informatique ont lancé un appel d’offres (RFP) afin de trouver une nouvelle solution HCM. Après un processus d’évaluation approfondi, l’entreprise a déterminé que les solutions cloud Workday (mises en œuvre par une équipe composée de spécialistes IBM de la technologie et du secteur) étaient les mieux adaptées à son objectif de transformation numérique.

« Notre appel d’offres incluait à la fois des critères RH fonctionnels et informatiques », souligne M. Reichert. « Du point de vue fonctionnel, nous recherchions une solution qui offrirait une expérience fluide pour les cas d’utilisation courants liés aux RH, à la fois pour les managers et pour les employés. Du côté informatique, nous avons ciblé une solution qui simplifierait nos exigences en matière de gestion, de maintenance et de support, permettant ainsi à notre équipe Global Shared Services de consacrer plus de temps aux activités à valeur ajoutée. Parmi toutes les solutions que nous avons envisagées, Workday Human Capital Management est celle qui nous a le plus impressionnés. Les fonctions HCM avancées de Workday associées à la vaste expérience d’IBM sur des projets RH similaires à grande échelle nous ont convaincus de pouvoir atteindre nos objectifs de simplification des processus RH et mettre en place une approche Lean de l’approvisionnement des services informatiques. »

M. Reichert poursuit : « Le fait que Workday offre une suite de solutions entièrement intégrées, y compris la gestion des absences, la rémunération et la gestion des talents (toutes ces fonctionnalités étant disponibles dans le cloud) était un atout particulièrement convaincant. Au cours de l’appel d’offres, la solution Workday a également largement pris le pas sur les autres fournisseurs en termes d’expérience utilisateur, ce qui nous a convaincus que c’était le meilleur choix. Mais surtout, l’étroite collaboration stratégique entre le personnel certifié d’IBM et Workday nous a garanti dès le départ que notre équipe de projet IBM possédait le savoir-faire nécessaire pour utiliser au mieux ces nouvelles fonctionnalités mobiles. Cela nous a permis de remplacer les processus papier en local ainsi que nos anciens systèmes HCM, à accroître notre flexibilité et à prendre en charge des solutions RH globales. »