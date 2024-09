Dans un travail collaboratif, IBM et le conseil ont créé la preuve de concept (POC) d’un assistant virtuel intelligent. Le nouvel assistant virtuel combine les fonctionnalités d’IBM watsonx.ai, d’IBM watsonx Assistant et d’IBM Watson Discovery. Il s’appuie sur watsonx.ai pour renforcer les capacités d’intelligence avancées de watsonx Assistant dans la réponse aux questions. Watson Discovery offre des fonctionnalités de découverte de données, ce qui permet à la solution d’explorer en profondeur les données et les documents archivés et difficiles d’accès pour trouver les bonnes réponses.

Grâce à la technologie d’IA générative et à un engagement en faveur de la transparence, IBM et le conseil ont donné la priorité à l’intégrité et à la clarté de chaque interaction tout au long du processus de développement.