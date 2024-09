En tant que fournisseur de services de transformation numérique de premier plan, Sopra Steria s’engage à utiliser au mieux les technologies de pointe pour résoudre les défis les plus complexes et les plus critiques de ses clients. Pour ce faire, l’entreprise mise sur l’intégration de l’IA, de la blockchain, de l’Internet des Objets (IoT) et du cloud afin de rendre les systèmes hérités plus intelligents et de créer des processus métier plus agiles. En 2015, Sopra Steria a été la première société de services informatiques d’Europe à rejoindre le programme IBM Watson. Depuis, l’entreprise intègre fréquemment l’IA dans ses solutions client.

Aujourd’hui, Sopra Steria travaille avec des clients de divers secteurs qui souhaitent déployer des solutions de chatbot pour automatiser les réponses aux demandes courantes. De plus, l’entreprise, qui exploite des centres d’assistance de niveau 1 pour fournir une assistance et des services de dépannage de base, considère que la pérennité de ces centres repose sur l’assistance virtuelle.

« En réalité, nous voulions plus qu’un chatbot, explique Patrick Meyer, directeur technique, principal architecte en intelligence artificielle et champion IBM chez Sopra Steria. Nos clients ont besoin d’un assistant virtuel intelligent qui ne se contente pas de répondre aux questions qui lui sont posées mais qui est capable de résoudre les problèmes qui lui sont présentés. »

Sopra Steria recherchait un assistant virtuel intelligent capable d’intégrer des interfaces conversationnelles dans n’importe quelle application, appareil ou canal, et qui pourrait fonctionner sur n’importe quel cloud. L’entreprise souhaitait également pouvoir s’en servir pour proposer une assistance 24 heures sur 24, augmenter la productivité de ses équipes en charge de l’assistance client et réduire les coûts d’exploitation. Enfin, la sécurité et la capacité de la solution à gérer des conversations complexes devaient aussi être prises en compte.

Après avoir mené une évaluation approfondie de 15 solutions d’assistant virtuel piloté par l’IA, Sopra Steria a choisi l’offre IBM watsonx Assistant. « Nous avons créé un ensemble d’apprentissage de plus de 2 000 phrases couramment utilisées dans les demandes adressées aux chatbots, explique Patrick Meyer. Nous avons ensuite testé la capacité de ces 15 solutions à reconnaître et classifier correctement ces phrases. En plus d’être la plus précise, la solution IBM watsonx Assistant répondait également à nos autres exigences. »