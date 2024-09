Avec la nouvelle technologie IBM en place, Sonalika dispose désormais d’une infrastructure plus puissante et plus résiliente pour soutenir ses opérations clés. « Nous exécutons désormais nos processus SAP beaucoup plus rapidement et le nouveau stockage IBM offre une amélioration remarquable des performances. Mon personnel est bien plus content maintenant qu’il n’attend plus l’infrastructure. »

En outre, l’architecture d’exploitation et de stockage virtualisée fournie avec la solution favorise un environnement hautement évolutif qui peut suivre le rythme de croissance prévu par le fabricant.

« La fiabilité est également importante pour nous et pour nous assurer que notre système est opérationnel à 99,999 %, nous avons choisi IBM, déclare Gayen. Les plateformes Intel présentent de nombreuses vulnérabilités, mais la technologie IBM offre une sécurité et une stabilité des disques qui nous permettront d’éviter les temps d’arrêt et les pertes d’exploitation qui en découlent. »

Outre les capacités de la technologie IBM, Sonalika est également satisfait de son choix dans Tech9labs. « Ils ont une approche honnête et franche, note Gayen. Les informations qu’ils ont proposées ont été données de manière impartiale et ouverte d’esprit et nous sommes convaincus qu’ils sont vraiment sincères quant à notre succès continu. »

Enfin, à l’occasion de la mise en place du nouveau logiciel SAP S/4HANA, Sonalika est convaincue que cette nouvelle solution ne fera qu’apporter une valeur ajoutée, comme l’explique Gayen : « Les dirigeants pourront consulter tout, toutes les informations, relatives à la marge brute, à la rentabilité, aux flux de trésorerie, sur leur ordinateur portable ou leur tablette. Nous disposerons d’informations en temps réel avec une visibilité des processus et nous pourrons conduire des transformations de processus de manière intégrée. Nous disposerons d’un environnement de gestion qui correspond vraiment aux capacités de notre infrastructure. »