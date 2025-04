Avec le soutien de PowerM et d’IBM, la Société Générale a réduit sa dette technique et résolu ses problèmes de performance. Ces améliorations permettent aux clients d’accéder à des services numériques fiables pendant que la banque passe à une architecture de microservices en arrière-plan.

Au fur et à mesure que la transformation se poursuit, la banque se réjouit de pouvoir accélérer l’innovation et d’augmenter l’engagement client. L’intégration facilitée par les solutions IBM Cloud Pak doit aider la Société Générale à lancer de nouvelles API pour réduire les frictions dans la communication avec les tiers. Cette intégration aidera la Société Générale à développer de manière plus dynamique de nouveaux services numériques.

La reconstruction de fonctionnalités existantes (qui doit permettre aux microservices de s’exécuter dans des conteneurs en arrière-plan) promet de rendre le développement logiciel plus rapide et plus efficace. Plutôt que de créer chaque nouvelle application en tant qu’entité isolée, la banque peut désormais assembler des applications à partir de microservices partagés. Cette méthode, à son tour, doit faciliter la sécurité et la mise à jour des logiciels. Même si la banque ajoute de nouvelles technologies, elle s’attend à simplifier la gestion informatique en utilisant Instana pour améliorer l’observabilité et accélérer la résolution des problèmes.

« Pour soutenir la Société Générale dans son parcours de modernisation, nous examinons toujours les solutions dans un contexte métier plus large », explique Walid Largou, directeur technique de Power Maroc. « Il ne s’agit pas seulement de résoudre des problèmes techniques individuels, mais plutôt de prendre du recul pour examiner les opportunités commerciales que nous pouvons débloquer. Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation avec IBM afin de fournir à la Société Générale l’architecture dont elle a besoin pour réussir. »

Grâce à ces efforts de modernisation continus, les clients de la Société Générale vont bénéficier de méthodes bancaires nouvelles et améliorées. Grâce à l’architecture de microservices qu’elle déploie avec PowerM et IBM, la banque peut répondre plus efficacement aux besoins de ses clients. Elle sera également en mesure d’anticiper les changements dans son secteur et de déployer des services numériques innovants à grande échelle.

Adil El Kourri, DSI chez COO TECH Société Générale Maroc, conclut : « Pour construire un système durable, il est essentiel de renforcer les fondations des infrastructures et des plateformes. IBM Cloud Pak, avec sa résilience et sa modularité, est la pierre angulaire de cette transformation, car il offre une sécurité renforcée, des performances optimisées et des opportunités d’innovation, notamment en intelligence artificielle. Cette transformation, soutenue par des partenaires tels qu’IBM, positionne la Société Générale Maroc comme une banque innovante et avant-gardiste, ce qui ouvre la voie à une stratégie qui allie robustesse technologique, excellence opérationnelle et innovation.