SMS DataTech, acteur de premier plan dans le secteur des services informatiques, fournit des infrastructures et des solutions de sécurité critiques aux entreprises des secteurs de la finance et de la fabrication. Sa plateforme média, Security NOW!, fournit les dernières informations en matière de sécurité et de renseignements sur les menaces aux petites et moyennes entreprises.

Cependant, les experts de l’entreprise ont rencontré des difficultés pour extraire efficacement les informations critiques de la grande quantité de données de sécurité, de rapports de vulnérabilité et d’alertes de violation de données qu’ils recevaient quotidiennement. Faute de ressources suffisantes, l’équipe avait du mal à couvrir de manière exhaustive la sécurité des réseaux, la sécurité du cloud, la gestion des vulnérabilités et la formation à la sécurité interne. Le manque de temps pour effectuer des analyses avancées entravait la mise en place de mesures de sécurité proactives et la planification stratégique. De plus, les risques de sécurité augmentaient et la productivité de plusieurs services diminuait.

SMS DataTech souhaitait réduire le temps nécessaire à la collecte quotidienne d’informations et à la création de rapports exécutifs. L’entreprise souhaitait mettre en place une plateforme capable de relier de manière transparente les informations et les actions. Pour atteindre ces objectifs, elle s’est donc lancée dans une transformation avec IBM.