SMS DataTech exploite le portefeuille IBM watsonx pour améliorer sa gestion des informations de sécurité
SMS DataTech, acteur de premier plan dans le secteur des services informatiques, fournit des infrastructures et des solutions de sécurité critiques aux entreprises des secteurs de la finance et de la fabrication. Sa plateforme média, Security NOW!, fournit les dernières informations en matière de sécurité et de renseignements sur les menaces aux petites et moyennes entreprises.
Cependant, les experts de l’entreprise ont rencontré des difficultés pour extraire efficacement les informations critiques de la grande quantité de données de sécurité, de rapports de vulnérabilité et d’alertes de violation de données qu’ils recevaient quotidiennement. Faute de ressources suffisantes, l’équipe avait du mal à couvrir de manière exhaustive la sécurité des réseaux, la sécurité du cloud, la gestion des vulnérabilités et la formation à la sécurité interne. Le manque de temps pour effectuer des analyses avancées entravait la mise en place de mesures de sécurité proactives et la planification stratégique. De plus, les risques de sécurité augmentaient et la productivité de plusieurs services diminuait.
SMS DataTech souhaitait réduire le temps nécessaire à la collecte quotidienne d’informations et à la création de rapports exécutifs. L’entreprise souhaitait mettre en place une plateforme capable de relier de manière transparente les informations et les actions. Pour atteindre ces objectifs, elle s’est donc lancée dans une transformation avec IBM.
L’équipe de SMS DataTech a commencé à travailler avec IBM sur une solution conçue pour améliorer l’efficacité, l’agilité et la productivité, sans compromettre la sécurité et les opérations. IBM Cloud Kubernetes Service a joué un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs, car il a permis à l’entreprise de développer, de déployer et de faire évoluer chaque composant de la solution de manière indépendante. L’utilisation de cette offre a contribué à une migration rapide et fluide vers IBM Cloud, avec un minimum de perturbations. L’équipe a obtenu le niveau de fiabilité nécessaire pour traiter des informations de sécurité sensibles, ainsi que l’évolutivité et la haute disponibilité requises pour la croissance.
La migration vers IBM Cloud a permis de réaliser des économies et d’accéder aux produits IBM tels que les solutions IBM watsonx, ce qui a entraîné une transformation significative des opérations de sécurité de SMS DataTech. La technologie IBM watsonx.data et l’analyse automatique pilotée par l’IA d’IBM watsonx.ai ont été associées pour réduire les pertes de temps et centraliser la gestion des informations de sécurité à l’échelle mondiale.
Les tâches quotidiennes de collecte d’informations ont été réduites d’environ 92 %, passant de 2 heures à seulement 10 minutes. De plus, le temps nécessaire à la création de rapports de sécurité pour la prise de décision par la direction a été réduit de 75 %, passant de 40 heures par mois à 10 heures. Cette augmentation de l’efficacité a permis aux membres de l’équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que la planification stratégique des politiques de sécurité.
Grâce à la nouvelle solution informatique mise en place, SMS DataTech est passée d’une approche réactive à une stratégie proactive en matière de sécurité. L’utilisation de la suite d’outils de développement watsonx.ai a également permis de diffuser des informations de sécurité optimisées individuellement à tous les employés, améliorant ainsi la sensibilisation à la sécurité dans son ensemble et contribuant à la réduction des incidents. Ces outils comprenaient l’accès à des modèles de fondation, des fonctionnalités MLOps, des outils de réglage et des capacités d’intégration.
L’intégration des solutions IBM watsonx a permis de mettre en place un cycle d’amélioration continue de la sécurité, ce qui a eu un impact positif sur l’ensemble de l’entreprise, notamment en renforçant la structure organisationnelle et la confiance des clients.
SMS DataTech continue d’améliorer ses mesures de sécurité, en tirant davantage parti des capacités d’IBM watsonx pour renforcer sa plateforme afin d’obtenir des résultats et des mesures basés sur les données.
SMS DataTech fournit des solutions d’infrastructure et de sécurité informatiques principalement aux entreprises des secteurs de la finance et de la fabrication. Basée à Tokyo, au Japon, l’entreprise figure parmi les pionniers dans la fourniture de services et de solutions informatiques innovants. Elle gère la plateforme média Security NOW!, qui fournit les dernières informations en matière de sécurité et de renseignements sur les menaces aux petites et moyennes entreprises. SMS DataTech continue de relever les défis technologiques, en mettant l’accent sur la transformation numérique et en s’engageant à améliorer les secteurs d’activité et la vie quotidienne.
