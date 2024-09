Pour son client, SingleStore, qui propose une base de données moderne pour ses applications éponymes gourmandes en données, a choisi de créer une solution IdO pour son client, capable de transmettre les données provenant des capteurs des conteneurs de l'usine chimique. Pour moderniser le cloud privé de l'installation et transformer numériquement ses workloads à l'aide de la plateforme Red Hat® OpenShift®, SingleStore s'est tourné vers IBM. Les équipes de développement des deux entreprises ont œuvré conjointement pour planifier, créer et déployer une nouvelle solution à l'aide d'IBM Cloud Pak for Data et de son écosystème, tout en utilisant IBM Cognos Analytics, IBM Event Streams et IBM Watson Studio.

« Nous avons été extrêmement attentifs au cours de la phase de planification. Nous avons d'abord testé les éléments de transmission en continu. Une fois que cela fonctionnait, nous avons décidé de créer les modèles de détection des anomalies à l'aide de Watson ML », explique Mark Lochbihler. « Nous avons ensuite optimisé les requêtes de base de données SingleStore et leurs performances. Enfin, nous avons veillé à ce que les Cognos Dashboards fonctionnent comme prévu et respectent les accords de niveau de service (SLA) en matière de réponse au client. »

M. Lochbihler ajoute que l’intégration des solutions IBM avec les services de SingleStore s’est faite sans heurts.

« L'équipe d'IBM était incroyablement compétente dans les domaines de la transmission en continu, de l'IA/ML, de gestion des tableaux de bord et d'exécution dans le cloud hybride », ajoute-t-il. « Notre équipe SingleStore est experte au niveau de notre base de données opérationnelle et analytique moderne. Sans l'aide des experts IBM, le développement de cette solution IdO aurait pris trois fois plus de temps. »