Siam Commercial Bank

Les services numériques, les changements réglementaires et les nouvelles demandes des consommateurs entraînent une évolution du secteur des services financiers. Pour rester compétitives face à ces changements rapides, les banques doivent fournir de nouveaux services tout en offrant une expérience client de qualité toujours supérieure. La SCB, qui a pour mission de devenir « La banque la plus admirée », a établi un plan de transformation stratégique, conçu pour améliorer son infrastructure et améliorer sa compétitivité à long terme.

Trirat Suwanprateeb, Vice-président exécutif et Directeur de la technologie, explique : « En tant que première banque thaïlandaise, nous jouons un rôle essentiel dans la fourniture de services financiers pour la Thaïlande. Pour devenir « La banque la plus admirée », l'expérience client que nous offrons est indispensable. Nous investissons dans des projets de transformation afin d'améliorer la qualité de la banque et les interactions avec les clients, en particulier sur les systèmes numériques. »

Depuis plus de 20 ans, la SCB fait confiance à la plateforme IBM Z pour gérer ses principales applications bancaires et de carte de crédit. La banque exploite quatre mainframes Z regroupés dans deux centres de données utilisant la solution Parallel Sysplex, une technologie de clustering qui permet l'exécution de plusieurs copies du système d'exploitation Z, IBM z/OS, en tant que système unique. La SCB a été la première banque de Thaïlande à implémenter un cluster Parallel Sysplex, la technologie étant conçue pour favoriser la disponibilité et gérer la sauvegarde et la restauration.

« Parallel Sysplex s'est avéré essentiel pour nous, car cela nous permet d'évoluer et d'offrir une haute disponibilité du service client, même lorsque nous effectuons une interruption planifiée », explique Trirat Suwanprateeb.



Cependant, lorsque la banque s'est lancée dans son plan de transformation, elle a soudainement vu les transactions en ligne et sur mobile augmenter de plus de 30 % par an. Ces charges de travail augmentaient souvent en fin de mois et pendant les périodes d'achat pour les fêtes saisonnières, rendant la planification des capacités difficile et coûteuse.



Face à la croissance imprévisible de ses charges de travail, la SCB a commencé à « plafonner » l'utilisation de son matériel afin d'éviter une augmentation des frais en cas de pics inattendus. « Le coût d'exploitation de notre plateforme à ce moment-là nous empêchait d'étendre notre capacité à répondre aux besoins de nos clients, » ajoute Trirat Suwanprateeb.