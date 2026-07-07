Renouvellement et évolution de l’infrastructure du système central avec un minimum de temps d’arrêt

Pour répondre à la complexité de la refonte de l’infrastructure du système central, le dimensionnement par phases a été associé à une plateforme de virtualisation flexible, favorisant la migration de l’infrastructure du système d’information tout en minimisant les temps d’arrêt.

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Identification des risques liés au renouvellement des infrastructures

Shikoku Electric Power Co., Inc. a développé des systèmes d’entreprise à l’aide de SAP ECC 6.0 dans trois domaines opérationnels : la comptabilité et la gestion des matériaux, la maintenance des centrales nucléaires et les ventes. À ce titre, le système de comptabilité et de gestion des matériaux (Enterprise Resource Planning, ci-après dénommé « système ERP ») est opérationnel depuis de nombreuses années et utilisé par 13 entreprises du groupe.

C’est dans un tel contexte que la fin de la prise en charge de la maintenance pour ECC 6.0 apparaît comme un défi majeur. S’agissant d’un système critique soutenant les opérations du cœur de métier, la migration vers S/4HANA, afin d’assurer des opérations stables à long terme, est inévitable. L’important effort de migration des données, les mesures de continuité d’activité pendant les temps d’arrêt liés à la migration et la mise en place de procédures de restauration en cas de problèmes opérationnels sont tant d’éléments qui demandent une réflexion minutieuse. En particulier, le projet initial de migration S/4HANA pour le système ERP a rencontré des difficultés, notamment lors du dimensionnement précis des serveurs lors des premières phases, et il n’était pas clair si la migration du volume massif de données du système actuel vers la base de données en mémoire de S/4HANA (HANA DB) donnerait lieu à des opérations stables. Par conséquent, le projet comportait le risque que l’insuffisance des ressources de l’infrastructure informatique ait une incidence sur l’ensemble du plan de migration.
54 millions de yens Réduire les coûts d’infrastructure associés à la migration S/4HANA Un jour Mettre en œuvre la migration de l’infrastructure pour les environnements SAP ECC en un jour
Une solution optimale comme base pour les systèmes critiques exigeant une haute disponibilité
Teruyuki Hamagami Shikoku Electric Power Responsable du département des systèmes d’information et du groupe Développement et optimisation des infrastructures (à compter de mars 2026)
Une infrastructure système flexible pour soutenir la transition

Pour relever ces défis, Shikoku Electric Power a adopté une approche d’ajustement progressif de ses ressources. Tout d’abord, l’entreprise a ajouté de la mémoire à ses serveurs IBM Power9 (E950) existants afin de créer des serveurs de développement et de déterminer avec précision la capacité réelle requise par S/4HANA. Sur cette base, l’entreprise a décidé de dimensionner correctement les systèmes, en commençant par les serveurs d’assurance qualité et en passant aux serveurs de production, tout en vérifiant la charge et les exigences, et en ajoutant la mémoire et les autres ressources nécessaires à chaque étape.

En parallèle, alors qu’elle poursuivait le projet de migration du système ERP vers S/4HANA, l’entreprise devait se préparer à la fin prochaine des services de maintenance pour CIS Power 8 (S824).

Les plans ont donc été revus pour assurer la qualité de Power9 (E950) et ajouter de la mémoire aux serveurs de production. De plus, conformément au remplacement de CIS Power 8 (S824), le dernier équipement IBM Power10 (E1050) a été introduit comme base capable de soutenir le système ERP. Outre des performances de traitement élevées et une grande capacité de mémoire, le partage des ressources du processeur à l’aide de la plateforme de virtualisation IBM PowerVM et du pool de processeurs partagés permet une allocation stable des ressources même dans des environnements où plusieurs systèmes fonctionnent simultanément, tels que S/4HANA, ECC 6.0 et d’autres applications, favorisant une adaptabilité aux augmentations soudaines des workloads.

De plus, en prévision des opérations post-migration, Shikoku Electric Power a adopté une configuration permettant une activation rapide des cœurs physiques, permettant à l’entreprise de répondre avec souplesse aux futures améliorations de performances de S/4HANA et à la préparation des environnements de développement. L’entreprise a ainsi mis en place une infrastructure informatique flexible, capable de réagir rapidement aux évolutions futures de ses opérations.

Lors de la migration vers CIS Power10 (E1050), une méthode de migration utilisant la copie de données à grande vitesse entre les systèmes IBM Storage (de V7000 à FS7200) a été adoptée pour minimiser les temps d’arrêt. Cela a considérablement comprimé le workflow impliqué dans la migration des serveurs, minimisant l’impact opérationnel et permettant de procéder à la migration vers le nouveau serveur en une seule journée.
Les résultats d’un renouvellement qui a accru la certitude

Shikoku Electric Power n’a cessé de faire avancer un projet à long terme s’étalant sur trois ans et a achevé la transition à grande échelle vers S/4HANA lors de la Golden Week 2025, comme prévu. Depuis, la solution a continué à fonctionner sans aucun problème de performance ou de stabilité de traitement.

En outre, en utilisant la fonctionnalité de copie à distance d’IBM Storage, la migration des serveurs, qui prenait auparavant environ cinq jours, a été achevée en une journée seulement. Cette réduction significative des temps d’arrêt a permis de procéder à la migration tout en évitant les périodes à fort impact, ce qui a largement contribué à assurer la continuité d’activité.

De plus, en optimisant les ressources grâce à la technologie de virtualisation IBM Power, l’entreprise a réduit les coûts des logiciels serveur d’environ 54 millions de yens. L’allocation flexible du processeur fournie par le pool de processeurs partagés assurait la stabilité, même lorsque plusieurs serveurs fonctionnaient simultanément pendant les phases de développement et de test, réduisant considérablement les risques pendant la période de migration.

Les informations tirées de cette initiative seront utiles pour la migration EAM prévue pour l’exercice 2026. Des approches telles que le dimensionnement par phases, les méthodes de migration exploitant les fonctionnalités de stockage pour minimiser les temps d’arrêt et la conception des ressources garantissant un fonctionnement stable même dans un environnement coexistant seront également efficaces pour des refontes similaires de systèmes centraux à grande échelle.

Outre de meilleures maintenabilité et opérabilité grâce à l’exploitation centralisée des systèmes ERP, y compris les environnements de production, de vérification et de développement, le service IaaS Power Virtual Server d’IBM Power prend en charge l’ERP cloud de SAP (RISE with SAP), simplifiant les futures migrations vers des environnements cloud. Ces résultats contribueront à résoudre des défis tels que la réduction des coûts de licence logicielle, du nombre de serveurs et de l’espace en rack.

Teruyuki Hamagami, responsable du développement et de l’optimisation de l’infrastructure dans le département des systèmes d’information de Shikoku Electric Power (en mars 2026), commente : « Nous utilisons IBM Power depuis un certain temps. Il s’agit d’une plateforme robuste et exceptionnelle, et nous n’avons connu aucune défaillance au niveau de l’infrastructure. Nous accordons une grande confiance à IBM Power comme base pour les systèmes critiques exigeant une haute disponibilité. En outre, les performances par cœur se sont considérablement améliorées, et nous attendons avec impatience d’améliorer davantage l’intégration à l’avenir. »
À propos de Shikoku Electric Power

En tant qu’entreprise responsable de l’approvisionnement en électricité dans la région de Shikoku, Shikoku Electric Power fournit des services d’énergie stables tout en adoptant la transformation opérationnelle en se reposant sur la technologie. De plus, dans le but de créer une nouvelle valeur qui sera une source de revenus futurs, l’entreprise élargit son domaine d’activité dans divers domaines tels que l’énergie, l’information et la communication complètes, ainsi que le soutien aux affaires et au mode de vie. Tout en utilisant la technologie et l’expertise acquises au fil des années, le Shikoku Electric Power Group s’efforce de fournir des services qui reflètent les caractéristiques des secteurs de la région de Shikoku et répondent aux besoins des clients.

 Composants de la solution IBM Power IBM PowerVM IBM Storage IBM AIX IBM FlashSystem
Soutenir l’évolution continue des systèmes centraux


 

IBM Power favorise la migration de systèmes avec des temps d’arrêt minimes grâce à un dimensionnement progressif et une allocation flexible des ressources, fournissant une base stable pour les systèmes critiques et soutenant une expansion future.

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