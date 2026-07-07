Renouvellement et évolution de l’infrastructure du système central avec un minimum de temps d’arrêt

Shikoku Electric Power n’a cessé de faire avancer un projet à long terme s’étalant sur trois ans et a achevé la transition à grande échelle vers S/4HANA lors de la Golden Week 2025, comme prévu. Depuis, la solution a continué à fonctionner sans aucun problème de performance ou de stabilité de traitement.
En outre, en utilisant la fonctionnalité de copie à distance d’IBM Storage, la migration des serveurs, qui prenait auparavant environ cinq jours, a été achevée en une journée seulement. Cette réduction significative des temps d’arrêt a permis de procéder à la migration tout en évitant les périodes à fort impact, ce qui a largement contribué à assurer la continuité d’activité.
De plus, en optimisant les ressources grâce à la technologie de virtualisation IBM Power, l’entreprise a réduit les coûts des logiciels serveur d’environ 54 millions de yens. L’allocation flexible du processeur fournie par le pool de processeurs partagés assurait la stabilité, même lorsque plusieurs serveurs fonctionnaient simultanément pendant les phases de développement et de test, réduisant considérablement les risques pendant la période de migration.
Les informations tirées de cette initiative seront utiles pour la migration EAM prévue pour l’exercice 2026. Des approches telles que le dimensionnement par phases, les méthodes de migration exploitant les fonctionnalités de stockage pour minimiser les temps d’arrêt et la conception des ressources garantissant un fonctionnement stable même dans un environnement coexistant seront également efficaces pour des refontes similaires de systèmes centraux à grande échelle.
Outre de meilleures maintenabilité et opérabilité grâce à l’exploitation centralisée des systèmes ERP, y compris les environnements de production, de vérification et de développement, le service IaaS Power Virtual Server d’IBM Power prend en charge l’ERP cloud de SAP (RISE with SAP), simplifiant les futures migrations vers des environnements cloud. Ces résultats contribueront à résoudre des défis tels que la réduction des coûts de licence logicielle, du nombre de serveurs et de l’espace en rack.
Teruyuki Hamagami, responsable du développement et de l’optimisation de l’infrastructure dans le département des systèmes d’information de Shikoku Electric Power (en mars 2026), commente : « Nous utilisons IBM Power depuis un certain temps. Il s’agit d’une plateforme robuste et exceptionnelle, et nous n’avons connu aucune défaillance au niveau de l’infrastructure. Nous accordons une grande confiance à IBM Power comme base pour les systèmes critiques exigeant une haute disponibilité. En outre, les performances par cœur se sont considérablement améliorées, et nous attendons avec impatience d’améliorer davantage l’intégration à l’avenir. »