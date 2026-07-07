Renouvellement et évolution de l’infrastructure du système central avec un minimum de temps d’arrêt

Pour relever ces défis, Shikoku Electric Power a adopté une approche d’ajustement progressif de ses ressources. Tout d’abord, l’entreprise a ajouté de la mémoire à ses serveurs IBM Power9 (E950) existants afin de créer des serveurs de développement et de déterminer avec précision la capacité réelle requise par S/4HANA. Sur cette base, l’entreprise a décidé de dimensionner correctement les systèmes, en commençant par les serveurs d’assurance qualité et en passant aux serveurs de production, tout en vérifiant la charge et les exigences, et en ajoutant la mémoire et les autres ressources nécessaires à chaque étape.

En parallèle, alors qu’elle poursuivait le projet de migration du système ERP vers S/4HANA, l’entreprise devait se préparer à la fin prochaine des services de maintenance pour CIS Power 8 (S824).

Les plans ont donc été revus pour assurer la qualité de Power9 (E950) et ajouter de la mémoire aux serveurs de production. De plus, conformément au remplacement de CIS Power 8 (S824), le dernier équipement IBM Power10 (E1050) a été introduit comme base capable de soutenir le système ERP. Outre des performances de traitement élevées et une grande capacité de mémoire, le partage des ressources du processeur à l’aide de la plateforme de virtualisation IBM PowerVM et du pool de processeurs partagés permet une allocation stable des ressources même dans des environnements où plusieurs systèmes fonctionnent simultanément, tels que S/4HANA, ECC 6.0 et d’autres applications, favorisant une adaptabilité aux augmentations soudaines des workloads.

De plus, en prévision des opérations post-migration, Shikoku Electric Power a adopté une configuration permettant une activation rapide des cœurs physiques, permettant à l’entreprise de répondre avec souplesse aux futures améliorations de performances de S/4HANA et à la préparation des environnements de développement. L’entreprise a ainsi mis en place une infrastructure informatique flexible, capable de réagir rapidement aux évolutions futures de ses opérations.

Lors de la migration vers CIS Power10 (E1050), une méthode de migration utilisant la copie de données à grande vitesse entre les systèmes IBM Storage (de V7000 à FS7200) a été adoptée pour minimiser les temps d’arrêt. Cela a considérablement comprimé le workflow impliqué dans la migration des serveurs, minimisant l’impact opérationnel et permettant de procéder à la migration vers le nouveau serveur en une seule journée.