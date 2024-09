Célèbre pour sa bière, son bacon et son beurre, le secteur agricole danois représente 3 % du PIB national et 12 % des exportations, et emploie 8,5 % de la main-d'œuvre totale du pays. L'agriculture est le secteur le plus important du Danemark, mais pour rester compétitif sur un marché de plus en plus mondialisé, les processus agricoles danois doivent devenir plus efficaces et plus rentables.

Peter Enevoldsen, responsable informatique au SEGES, déclare : « Notre objectif premier est de préserver l'avenir du secteur agro-alimentaire danois et d'offrir aux agriculteurs danois un avantage concurrentiel au niveau mondial. Pour ce faire, nous fournissons aux agriculteurs les informations nécessaires pour gérer leurs activités de manière plus rentable. »

Le SEGES collecte d'énormes volumes de données auprès des agriculteurs de tout le pays, en couvrant tous les aspects de la production agricole et animale, de l'environnement et du climat, de la comptabilité et des dépenses financières.

« Nous analysions déjà ces données pour identifier les bonnes pratiques, mais nous savions que nous n'en étions qu'aux balbutiements en termes d'analyse », explique Peter Enevoldsen. « Nous étions certains que ces données étaient essentielles pour affiner les processus agricoles et pour renforcer la compétitivité de l'agriculture danoise. »

Parce qu'il y avait différents services pour gérer différents ensembles de données, le SEGES avait du mal à obtenir une vue d'ensemble unifiée de ses données. Peter Enevoldsen commente : « Nous n'étions pas en mesure de fournir aux agriculteurs des conseils « à 360 degrés », car nous ne comprenions tout simplement pas les relations entre les différents ensembles de données provenant de différentes parties de l'organisation. Nous voulions savoir comment les conditions météorologiques pouvaient affecter la qualité du lait de vache, par exemple. Nous disposions de toutes les informations, mais nous n'étions pas en mesure de les recouper. »