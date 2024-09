Grâce à la solution UrbanCode Deploy et Blueprint Designer, QBE a considérablement accéléré ses opérations de développement de construction et de déploiement, ainsi que son délai de mise sur le marché de nouvelles applications. « Lorsque nous avons introduit ces capacités, nous avons ramené le temps de déploiement d’un environnement de développement de bout en bout de deux mois à moins de deux heures pour deux de nos systèmes critiques en Australie, explique M. Ataur. La possibilité de réagir plus rapidement nous permet d’améliorer considérablement la réactivité et les livraisons simultanées de l’entreprise. »

En plus d’accélérer le déploiement de l’infrastructure et des applications, la plateforme UrbanCode Deploy permet à QBE d’économiser sur l’utilisation des ressources et de réduire les coûts. Un développeur peut rapidement et facilement supprimer un environnement après son utilisation, mais s’il reste opérationnel, la plateforme UrbanCode arrête automatiquement l’infrastructure après 30 jours d’inactivité.

De plus, la solution offre des capacités d’hébergement et de gestion centralisées qui permettent à QBE de gagner beaucoup de temps et d’efforts. « Auparavant, nous devions procéder à de nombreuses personnalisations pour héberger une application particulière dans notre centre de données australien, par exemple, explique M. Ataur. UrbanCode est une toute autre histoire : il s’agit d’une vue d’ensemble unique. Nous avons une instance maître en Amérique du Nord qui dessert également l’Australie et l’Europe. Cela aide également beaucoup du point de vue de l’application des correctifs ou de la maintenance. »

Des capacités de développement plus agiles se traduisent également par des avantages pour la base d’utilisateurs de QBE. Le déploiement rapide et les versions mensuelles signifient que les employés travaillent avec des applications continuellement mises à jour et qu’ils voient les demandes d’amélioration ou de changement satisfaites beaucoup plus rapidement.

Enfin, la mise en œuvre d’UrbanCode joue un rôle essentiel dans l’initiative de QBE visant à moderniser son environnement applicatif et à poursuivre sa transition vers l’infrastructure cloud. En intégrant la plateforme UrbanCode au logiciel open source Terraform, l’équipe informatique de QBE permettra aux différentes régions de l’organisation de remplacer plus facilement les applications héritées en fin de vie et d’exécuter de nouvelles offres basées sur les fournisseurs dans les environnements cloud.

« Notre solution UrbanCode, ce n’est pas seulement le temps que nous économisons sur le déploiement d’applications à pile complète, explique M. Ataur. Il s’agit également de la flexibilité que nous avons dans les plateformes cloud cibles. Nous prévoyons de passer facilement d’un fournisseur de cloud à l’autre à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent. »