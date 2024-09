Comptant parmi les plus grandes entreprises pétrolières d’Italie, Q8 Italia exploite des stations-service et de ravitaillement dans tout le pays. Q8 Northwest Europe, sa société affiliée, opère en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ces deux organisations sont des filiales de Kuwait Petroleum International, qui exerce ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Avec une telle portée, la normalisation sur une plateforme d’intégration unique était compliquée, mais il était évident que ce changement contribuerait à rationaliser les opérations et à réduire les coûts de développement. Simone Rischia et Francesco Bove ont tous deux vu IBM Cloud Pak for Integration comme la bonne plateforme pour la normalisation, mais pour différentes raisons.

Pour Simone Rischia, la force et la sécurité constituaient les principaux avantages. « Nous avons lancé la plateforme en association avec IBM DataPower Gateway. Comme la nouvelle plateforme allait exposer les API en externe, la sécurité était un aspect critique. DataPower représente probablement la plus grande valeur pour nous du point de vue de la sécurité par rapport à la concurrence. »

Pour Francesco Bove, la flexibilité était essentielle. « Nous sommes une organisation diversifiée », déclare-t-il. « Nous devons garantir la normalisation des processus, mais nous avons également besoin d’une certaine flexibilité, car le marché italien est assez différent du marché de l’Europe du Nord-Ouest », explique-t-il.

Avec IBM Cloud Pak for Integration, l’équipe de Q8 Italia a pu créer trois catalogues d’API : un pour Q8 Italia, un pour Q8 Northwest Europe et un pour Kuwait Petroleum International. Les trois branches de l’entreprise peuvent ainsi développer des API adaptées à leurs propres marchés.

Chez Q8 Italia, cette collaboration a commencé par l’élaboration de processus de paiement numérique pour les transactions B2B et B2C. En même temps, l’entreprise développe une application mobile qui permettra aux clients professionnels et privés d’effectuer des paiements sur leur téléphone. La solution s’intégrera également à Club Q8, l’application du programme de fidélité de Q8 Italia.

Simone Rischia déclare : « Nous commençons à augmenter le nombre de services qui seront disponibles pour nos clients par le biais d’applications. Les API sont un moyen plus rapide et plus pertinent pour ces services d’interagir avec nos systèmes back-end. »