Pyramid Analytics

Toutes les entreprises fonctionnent avec des données, mais de nombreuses organisations ont du mal à obtenir des informations cruciales. Ce n’est pas nouveau : tous les services ont besoin de données précises et à jour pour prendre les bonnes décisions tactiques et stratégiques. Cependant, la plupart des membres de l’équipe n’ont pas les compétences techniques requises. Contacter l’équipe chargée des données pour demander à obtenir un rapport implique d’attendre des jours, voire des semaines, car la tâche est reléguée au second plan par une équipe déjà surchargée de travail. Face à cette situation, les services doivent faire un choix difficile. Ils peuvent soit attendre les informations, ce qui peut se traduire par des opportunités manquées et des oublis potentiels, soit avancer sans les informations, en prenant des décisions qui reposent sur leur intuition.

Compter sur l’équipe chargée des données comme intermédiaire pour les rapports de BI est frustrant tant pour les utilisateurs professionnels que pour les équipes chargées des données, en particulier lorsque les données sont distribuées sur plusieurs référentiels et représentées de différentes manières sur chaque système. De précieuses informations provenant des données demeurent inexploitées et sous-utilisées dans les processus décisionnels, réduisant par conséquent la compétitivité et l’agilité.