Lorsque le New York State Department of Financial Services (NYDFS) a annoncé la « 23 New York Code Rules and Regulations 500 » (23 NYCRR 500), une réglementation de cybersécurité pour toutes les institutions financières qui exercent leurs activités à New York, les organisations concernées se sont rapidement mises au travail, car la réglementation impliquait de nombreuses échéances à respecter.

Répondre aux exigences du règlement s’inscrit dans les plans de cette compagnie d’assurance dommages, qui exerce ses activités à New York et dans plusieurs autres États. Elle savait que la gestion de la sécurité était une fonction stratégique pour l’entreprise, mais elle avait désormais une date limite non négociable et une marge de manœuvre réduite pour la mise en conformité.

Un élément essentiel de l’effort de mise en conformité était de créer un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) à l’échelle de l’organisation et de le rendre pleinement opérationnel avant l’échéance de mise en œuvre de la 23 NYCRR 500, fixée à septembre 2018. L’entreprise disposait d’outils SIEM déployés dans différentes parties de son infrastructure, mais certains des appareils et des entités restaient à découvert. De plus, même avec cette couverture partielle, le volume d’événements généré par les outils dépassait les capacités du personnel actuel. La direction de l’entreprise ne parvenait pas à obtenir la vue détaillée de l’ensemble des activités dont elle avait besoin.