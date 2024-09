Pour soutenir les processus métier CAFM et immobiliers souhaités, Carillion Alawi a aidé PDO à migrer sa solution précédente vers une instance basée sur le cloud d’IBM® Maximo Application Suite à la fin de l’année 2018. La nouvelle plateforme supervise désormais les activités de maintenance corrective et de maintenance planifiée de PDO et, plus récemment, la gestion en ligne des actifs linéaires, des appareils connectés (IdO), de la mobilité et du portail client de l’entreprise. La solution Maximo prend également en charge le reporting associé pour plus de 60 000 actifs maintenables.

« Elle couvre tout ce qui est réparti sur 12 sites PDO, explique I. Abri. La maintenance, l’environnement, la restauration, le nettoyage : toutes les fonctions habituelles de gestion des installations sur nos sites, tant dans les terres que sur la côte. »

Parallèlement à la migration, Carillion Alawi a également pu lancer un nouveau portail client et l’application Android correspondante, soutenue par le logiciel IBM® Maximo Anywhere, qui permet aux utilisateurs d’accéder à l’environnement CAFM depuis leurs propres appareils.

Le système de base ayant été lancé fin 2018, PDO a rapidement souhaité étendre le périmètre de la solution, en faisant appel à d’autres modules déjà intégrés.

« Nous voulions également mettre à jour le contrôle des stocks et de l’inventaire, poursuit I. Abri. Jusque-là, l’équipe de l’IFM avait largement recours à des processus manuels, sur papier, qui impliquaient de longues approbations - environ 45 jours - pour l’approvisionnement de toute nouvelle pièce de rechange. Au total, nous utilisions plus de 70 000 feuilles de papier par an, ce qui entraînait des coûts élevés en termes d’énergie et d’impression. »

Pour mettre en œuvre la phase suivante, PDO et Carillion Alawi ont fait appel à Praxis Solutions, partenaire commercial IBM.

« Après les premières sessions de découverte, nous avons réalisé que Carillion Alawi avait mis en place un processus d’approvisionnement complet pour PDO, mais que les délais de réponse de l’équipe d’approvisionnement pour la maintenance posaient encore quelques problèmes, raconte Ankit Jain, architecte de solutions et associé directeur chez Praxis. Nous avons donc travaillé avec l’équipe de Carillion Alawi pour numériser l’ensemble du processus de gestion des contrats, des achats et des stocks, tout en veillant à ce que Carillion Alawi et PDO aient une visibilité totale sur les étapes du processus. »



L’équipe Praxis a orienté les efforts de la chaîne d’approvisionnement de l’IFM via le logiciel IBM® Maximo Asset Management, en utilisant la solution pour superviser la gestion des stocks, le réapprovisionnement et les achats. En collaboration avec Carillion Alawi, elle a également établi des normes pour les biens immobiliers de l’entreprise dans l’ensemble du PDO et développé un catalogue électronique des biens pour les besoins de l’OIF, ce qui a permis de nettoyer et de cataloguer plus de 11 000 produits.

« Aujourd’hui, nous nous efforçons d’améliorer la visibilité des processus et d’étendre la mise en œuvre d’IBM Maximo par le biais de l’analyse, ajoute A. Jain. Nous déployons divers indicateurs clés de performance, rapports et tableaux de bord, qui permettront à Carillion Alawi et PDO d’avoir une vision plus approfondie et mesurable de l’efficacité de leurs processus et leur donneront les moyens d’optimiser davantage ces processus vers l’excellence. »