Aéroport d'Amsterdam-Schiphol

Les clients des aéroports exigent plus de flexibilité, de service et de confort. Il est possible de réduire les retards grâce à la maintenance corrective et prédictive, en utilisant Watson IoT, pour identifier et entretenir les actifs susceptibles de tomber en panne. Corrigez-les efficacement à l'aide d'IBM Maximo for Order Management afin de minimiser les retards et d'être plus flexible en fin de compte. C'est en grande partie la solution pour être entouré de visages souriants dans les aéroports et leurs alentours.