Selon J. Stretton, le passage à IBM® Cloud a permis de réduire les coûts pour les clients souhaitant acquérir VISION Commerce Suite. Ainsi, les petites entreprises peuvent elles aussi jouer dans la cour des grands avec des solutions logicielles haut de gamme qui auraient autrement été hors de leur portée. Par conséquent, PCMS a étendu sa solution de vente au détail aux petites et moyennes entreprises. Il ajoute : « Le cloud permet une mise en œuvre plus rentable, plus simple et plus rapide, et offre aux petites entreprises une solution robuste, fiable et flexible utilisée par des détaillants de premier plan. »

PCMS prévoit également que le passage vers le cloud l’aidera à gagner du temps et des ressources qui pourront être consacrés au développement de produits et à l’innovation, deux aspects essentiels à la croissance continue de l’entreprise. « Nous ne voulons pas mettre en œuvre chacun de nos logiciels pour chacun de nos clients, explique Jon Stretton. Tout ce qui a trait à l’infrastructure n’apporte aucune valeur ajoutée aux détaillants. Nous préférons donc confier le gros œuvre à quelqu’un d’autre. » En hébergeant son infrastructure sur IBM® Cloud, PCMS est désormais capable de fournir des ressources à ses nouveaux clients en quelques minutes plutôt qu’en quelques semaines.