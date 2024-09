En tant qu'entreprise leader du secteur de la décoration d'intérieur au Japon, NITORI Co. Ltd. (Nitori) se distingue de ses concurrents par son modèle SPA original « Fabrication, Logistique et Vente au détail ». L'entreprise a récemment enregistré sa 31e année consécutive de croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Les clients peuvent parcourir et acheter une large gamme de produits d'ameublement et de mode dans le réseau mondial de l'entreprise, qui compte plus de 523 magasins, dont 56 à Taïwan, en Chine et aux États-Unis, ainsi que dans sa boutique en ligne Nitori-Net.



Nitori a continué à améliorer ses propres systèmes de distribution et ses systèmes informatiques afin d'expédier efficacement et rapidement les produits aux magasins et aux clients dans tout le Japon, et de réduire les coûts de stockage des produits. Par exemple, en commençant par la mise en place du premier entrepôt automatisé à plusieurs niveaux du secteur en 1980, Nitori a développé ses propres systèmes uniques de contrôle des stocks et d'approvisionnement stable des produits. Aujourd'hui, Nitori organise le transport des produits de l'usine à l'étranger vers le centre de distribution à l'étranger, commande des services de conteneurs internationaux vers le Japon par le biais d'appels d'offres et de procédures douanières, organise le transport depuis les parcs à conteneurs vers les centres de distribution japonais, puis livre les produits aux magasins et aux clients. Tous les systèmes concernés ont été développés et sont exploités par Nitori.



En coulisses, l'entreprise doit coordonner un ensemble complexe d'opérations internationales de conception, de fabrication et de logistique. Par exemple, un magasin Nitori peut avoir besoin de confirmer qu'un article particulier peut être livré de son usine au Vietnam à l'un de ses entrepôts à Tokyo, ce qui nécessite l'interaction transparente de douzaines de processus internationaux et nationaux entre de multiples filiales et sociétés partenaires. Si le personnel du magasin n'est pas en mesure de s'engager sur une date de livraison en quelques minutes, Nitori pourrait perdre une opportunité de vente.



Depuis plus d'une décennie, Nitori s'appuie sur des applications maison fonctionnant sur Oracle Database sur IBM AIX et IBM Power Systems pour garantir le bon déroulement, la précision et la fiabilité de ces processus. Cependant, à mesure que l'entreprise se préparait à une nouvelle croissance, il est devenu évident qu'elle avait besoin de plus de performances et de capacité.



Toshinori Arai, de NITORI Co, Ltd, commente : « Nitori prévoit d'avoir 1 000 magasins d'ici 2022, de poursuivre son expansion en Chine et aux États-Unis en particulier, et de générer un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 10 milliards de dollars. Le plus grand défi stratégique auquel nous sommes confrontés concerne l'ouverture de nouveaux magasins à l'étranger qui correspondent bien aux besoins du marché local. Mais une chose est commune partout dans le monde : la nécessité d'offrir aux clients un service rapide, fiable et digne de confiance qui les fidélise à la marque Nitori. »



Le matériel existant de la société avait cinq ans et, même s'il avait bien servi Nitori, l'expansion rapide de l'entreprise au cours de cette période avait poussé le serveur jusqu'aux limites de sa conception. Le pic traditionnel des ventes au printemps approchant à grands pas, Nitori devait procéder à une mise à niveau dans un délai très court.